Prima echipă care şi-a prezentat echipamentul pentru viitorul sezon al Ligii 1!

Corvinul Hunedoara şi-a prezentat deja echipamentul pentru sezonul următor al Ligii 1. Hunedorenii au promovat în prima ligă, revenind în primul eşalon al fotbalului românesc după 34 de ani! (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Corvinul a promovat matematic după victoria cu 2-0 contra celor de la FC Voluntari. Pentru al doilea loc care duce direct în Liga 1 se luptă Sepsi şi Voluntari. Sepsi are prima şansă înaintea ultimei etape, având două puncte în plus faţă de Voluntari. În ultima etapă a play-off-ului Ligii a 2-a, Sepsi joacă acasă cu Chindia, în timp ce Voluntari joacă în deplasare cu Steaua.

Corvinul şi-a prezentat noul echipament

“Un nou nivel. O nouă provocare. O nouă imagine. Aceeași identitate!

Marcăm revenirea după 34 de ani în Superligă printr-o asociere aparte. Un arc peste timp, cu rădăcini adânci în istoria echipei noastre, până în anii ’80, când poveștile frumoase de pe dreptunghiul verde se scriau în alb și albastru.

Sâmbătă intrăm pe teren în noile «armuri»! Împreună, construim viitorul unui club cu o istorie uriașă și cu ambiții pe măsura tradiției sale!”, a transmis Corvinul pe Facebook.