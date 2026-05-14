Un club de tradiţie din Liga 1 riscă să intre în insolvenţă! Instanţa a respins planul de redresare

Petrolul Ploieşti riscă să intre în insolvenţă! Potrivit fanatik.ro, Tribunalul Prahova a decis să încheie perioada de concordat preventiv a clubului, din pricina datoriilor.

Concordatul preventiv este ultima măsură înainte de intrarea în insolvenţă. Petrolul se afla în această procedură din anul trecut.

Petrolul riscă intrarea în insolvenţă! Datoriile ar fi de 9 milioane de euro

Sursa citată notează că decizia instanţei, care a fost luată pe 14 mai 2026, a venit după ce clubul nu a reuşit să îi convingă pe judecători că planul de redresare este fezabil. Petrolul are 7 zile la dispoziţie pentru a ataca decizia instanţei.

Situaţia la clubul ploieştean este foarte gravă. Datoriile totale ar fi de circa 9 milioane de euro, iar Petrolul riscă inclusiv intrarea în faliment în viitor!

Petrolul e pe locul 6 în play-out, cu 25 de puncte, înaintea ultimei etape. Prahovenii sunt la egalitate de puncte cu Farul. În acest moment, Petrolul este salvată de la retrogradare, nefiind necesar nici să joace barajul. În ultima etapă “lupii galbeni” joacă acasă cu Oţelul, luni, de la ora 20:30. Oţelul e deja salvată de la retrogradare, fiind pe locul 4 în play-out, cu 32 de puncte.