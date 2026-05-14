Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Anunțul momentului cu mai puțin de o lună înaintea World Cup 2026! Carlo Ancelotti a semnat
VIDEO

Anunțul momentului cu mai puțin de o lună înaintea World Cup 2026! Carlo Ancelotti a semnat

Daniel Işvanca Publicat: 14 mai 2026, 20:12

Comentarii
Anunțul momentului cu mai puțin de o lună înaintea World Cup 2026! Carlo Ancelotti a semnat

Carlo Ancelotti / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cu mai puțin de o lună înainte de startul Campionatului Mondial din această vară, Federația de Fotbal a Braziliei a confirmat faptul că selecționerul Carlo Ancelotti și-a prelungit contractul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noul angajament este valabil până în vara anului 2030, experimentatul tehnician având drept obiectiv și calificarea la turneul final de peste patru ani.

Carlo Ancelotti și-a prelungit contractul cu naționala Braziliei

Instalat în mai 2025 pe banca naționalei Braziliei, Carlo Ancelotti i-a cucerit instant pe cei din cadrul Federației, care au decis să îi prelungească angajamentul.

Noul acord semnat de tehnicianul italian este valabil până în vara anului 2030, cu obiectiv principal calificarea la Mondialul de peste patru ani. Anunțul oficial a fost făcut chiar pe contul oficial de X al selecționatei Braziliei.

Reclamă
Reclamă

Brazilia nu a mai câștigat Cupa Mondială din 2002

Cu un lot impresionant de partea sa, Carlo Ancelotti a ridicat nivelul așteptărilor pentru Campionatul Mondial de anul acesta. „Selecao” nu a mai triumfat la un turneu final mondial de 24 de ani, iar un succes este așteptat la Mondialul american.

Brazilia va avea de disputat două amicale înaintea Cupei Mondiale, cu Panama și Egipt. De asemenea, selecționata „carioca” a fost repartizată în Grupa C la turneul final, alături de Maroc, Haiti și Scoția.

Leguma cu care un fermier din Suceava a dat lovitura. Cu cât se vinde "hrana regilor"Leguma cu care un fermier din Suceava a dat lovitura. Cu cât se vinde "hrana regilor"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Observator
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Mirel Rădoi, dat afară de la Gaziantep după numai o lună!? Previziune sumbră a lui Marius Șumudică: „Tare mi-e frică…”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, dat afară de la Gaziantep după numai o lună!? Previziune sumbră a lui Marius Șumudică: „Tare mi-e frică…”
21:17

FotoPrima echipă care şi-a prezentat echipamentul pentru viitorul sezon al Ligii 1!
20:59

Mihai Stoica l-a pus la punct pe Andrei Coubiș, după evoluția din finala Cupei: „Face erori mari”
20:26

VideoJurnal Antena Sport | Prind viteză şi pe uscat
20:24

VideoJurnal Antena Sport | Politica îl ţine în şah
20:21

VideoJurnal Antena Sport | Mai e o finală
20:19

VideoJurnal Antena Sport | Mondialul, ce deliciu!
Vezi toate știrile
1 Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon 2 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 3 Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro 4 “Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit 5 Decizia radicală luată de Sorana Cîrstea la Roma, chiar la miezul nopţii 6 Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă