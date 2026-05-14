Anunțul momentului cu mai puțin de o lună înaintea World Cup 2026! Carlo Ancelotti a semnat

Cu mai puțin de o lună înainte de startul Campionatului Mondial din această vară, Federația de Fotbal a Braziliei a confirmat faptul că selecționerul Carlo Ancelotti și-a prelungit contractul.
Noul angajament este valabil până în vara anului 2030, experimentatul tehnician având drept obiectiv și calificarea la turneul final de peste patru ani.
Carlo Ancelotti și-a prelungit contractul cu naționala Braziliei
Instalat în mai 2025 pe banca naționalei Braziliei, Carlo Ancelotti i-a cucerit instant pe cei din cadrul Federației, care au decis să îi prelungească angajamentul.
Noul acord semnat de tehnicianul italian este valabil până în vara anului 2030, cu obiectiv principal calificarea la Mondialul de peste patru ani. Anunțul oficial a fost făcut chiar pe contul oficial de X al selecționatei Braziliei.
Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030!
O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!
Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.
A caminhada continua. Nosso sonho também.
Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN
— brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026
Brazilia nu a mai câștigat Cupa Mondială din 2002
Cu un lot impresionant de partea sa, Carlo Ancelotti a ridicat nivelul așteptărilor pentru Campionatul Mondial de anul acesta. „Selecao” nu a mai triumfat la un turneu final mondial de 24 de ani, iar un succes este așteptat la Mondialul american.
Brazilia va avea de disputat două amicale înaintea Cupei Mondiale, cu Panama și Egipt. De asemenea, selecționata „carioca” a fost repartizată în Grupa C la turneul final, alături de Maroc, Haiti și Scoția.
