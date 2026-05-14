Rapid l-a vizitat pe legendarul Rică Răducanu, după ce fostul mare portar al giuleştenilor a împlinit 80 de ani!

Clubul Rapid a fost în vizită la Rică Răducanu. Fostul mare portar al Rapidului şi al naţionalei României a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani pe 10 mai.

Ionuț Voicu, Răzvan Onea și Adrian Briciu au fost acasă la Rică Răducanu, făcându-i acestuia o mare bucurie.

Rapid l-a vizitat pe Rică Răducanu: “Un gest firesc de respect și recunoștință”

“Ionuț Voicu, Răzvan Onea și Adrian Briciu l-au vizitat pe legendarul Rică Răducanu, într-un gest firesc de respect și recunoștință. Acestea se traduc prin prezență și implicare, așa cum este normal într-un club profesionist, cu responsabilitate și echilibru”, a transmis Rapid, pe site-ul oficial.

Rică Răducanu a cucerit un titlu, în sezonul 1966-1967, cu Rapid şi 3 Cupe ale României, două cu Rapid şi una cu Steaua. A evoluat în 61 de meciuri pentru naţionala României, inclusiv la Campionatul Mondial din 1970, din Mexic. Pele i-a dat gol la Mondial, motiv pentru care Rică Răducanu glumea că l-a “lăsat” pe legendarul brazilian să înscrie în poarta naţionalei la acel turneu final.