Prima echipă care a obținut promovarea în Liga 1! S-a declanșat „nebunia" pe teren

Daniel Işvanca Publicat: 6 mai 2026, 20:27

Corvinul după un gol cu Voluntari / Sport Pictures

Corvinul Hunedoara este prima echipă care și-a asigurat promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Gruparea antrenată de Florin Maxim a făcut un nou meci de senzație și a învins-o pe FC Voluntari, scor 2-0. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

După ce recent Metaloglobus a retrogradat matematic în Liga 2, a venit momentul să aflăm și prima formația care va evolua în Liga 1 din sezonul următor.

Corvinul Hunedoara a promovat în Liga 1

Corvinul Hunedoara a reușit performanța de a obține promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la FC Voluntari.

Formația hunedoreană a înscris cele două goluri încă din prima repriză, prin Albino (min. 22) și Uche Goodlad (min. 25). Chiar și la adăpostul celor două goluri, Corvinul a continuat să atace.

Practic, echipa antrenată de Florin Maxim înlocuiește Metaloglobus în viitorul sezon al Ligii 1. După fluierul final, jucătorii au început sărbătoarea alături de fani.

