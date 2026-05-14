Mihai Stoica l-a pus la punct pe Andrei Coubiș, după evoluția din finala Cupei: „Face erori mari”

Universitatea Cluj a ratat primul obiectiv din această săptămână, formația antrenată de Cristiano Bergodi fiind învinsă de Universitatea Craiova în finala Cupei României, la loviturile de departajare.
Mihai Stoica a analizat evoluția jucătorilor „șepcilor roșii” și l-a taxat fără să stea pe gânduri pe Andrei Coubiș, stoperul grupării ardelene, convocat în premieră la națională la dubla cu Turcia și Slovacia.
Andrei Coubiș, analizat la sânge de Mihai Stoica
Lăudat pentru impactul pe care l-a avut odată cu venirea în fotbalul românesc, Andrei Coubiș nu a avut o evoluție prea solidă în finala cu Universitatea Craiova.
Mihai Stoica a analizat la sânge vedetele echipei antrenate de Cristiano Bergodi și l-a taxat pe stoperul convocat în premieră la națională de regretatul Mircea Lucescu.
Toată lumea a vorbit de Macalou… că e cel mai bun fotbalist, că nu știu ce. Eu nu l-am văzut aseară. În schimb, l-am văzut pe Stanojev, care a intrat foarte bine în locul său. Macalou nu s-a apărat nici la Bancu și nu a adus niciun plus în ofensivă.
Universitatea Cluj a avut o singură ocazie, Craiova nu a avut niciuna. O situație la Baiaram și una la Bancu, dar atât! Ocazie imensă a fost cea a lui Mendy, despre care pot spune același lucru. Jucătorii mari se văd în meciurile importante. El a dat două goluri cu Rapid, a arătat că are ceva, dar în meciurile cu miză nu a arătat nimic.
Mi-a plăcut Drammeh… Mikanovic a fost foarte bun. Toată lumea vorbea despre Coubiș ca despre viitorul star de la echipa națională, dar face erori mari. Nu a fost cazul să-l vedem sub presiune pentru că Universitatea Craiova nu a pus presiune. Pe scurt, a fost un meci în care parcă au zis: ‘Hai să ajungem la loviturile de departajare și ce-o vrea Dumnezeu!’”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
