Home | Fotbal | Cupa României | Mihai Stoica l-a pus la punct pe Andrei Coubiș, după evoluția din finala Cupei: „Face erori mari”

Mihai Stoica l-a pus la punct pe Andrei Coubiș, după evoluția din finala Cupei: „Face erori mari”

Daniel Işvanca Publicat: 14 mai 2026, 20:59

Comentarii
Mihai Stoica l-a pus la punct pe Andrei Coubiș, după evoluția din finala Cupei: Face erori mari”

Andrei Coubiș / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Universitatea Cluj a ratat primul obiectiv din această săptămână, formația antrenată de Cristiano Bergodi fiind învinsă de Universitatea Craiova în finala Cupei României, la loviturile de departajare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a analizat evoluția jucătorilor „șepcilor roșii” și l-a taxat fără să stea pe gânduri pe Andrei Coubiș, stoperul grupării ardelene, convocat în premieră la națională la dubla cu Turcia și Slovacia.

Andrei Coubiș, analizat la sânge de Mihai Stoica

Lăudat pentru impactul pe care l-a avut odată cu venirea în fotbalul românesc, Andrei Coubiș nu a avut o evoluție prea solidă în finala cu Universitatea Craiova.

Mihai Stoica a analizat la sânge vedetele echipei antrenate de Cristiano Bergodi și l-a taxat pe stoperul convocat în premieră la națională de regretatul Mircea Lucescu.

Toată lumea a vorbit de Macalou… că e cel mai bun fotbalist, că nu știu ce. Eu nu l-am văzut aseară. În schimb, l-am văzut pe Stanojev, care a intrat foarte bine în locul său. Macalou nu s-a apărat nici la Bancu și nu a adus niciun plus în ofensivă. 

Reclamă
Reclamă

Universitatea Cluj a avut o singură ocazie, Craiova nu a avut niciuna. O situație la Baiaram și una la Bancu, dar atât! Ocazie imensă a fost cea a lui Mendy, despre care pot spune același lucru. Jucătorii mari se văd în meciurile importante. El a dat două goluri cu Rapid, a arătat că are ceva, dar în meciurile cu miză nu a arătat nimic.

Mi-a plăcut Drammeh… Mikanovic a fost foarte bun. Toată lumea vorbea despre Coubiș ca despre viitorul star de la echipa națională, dar face erori mari. Nu a fost cazul să-l vedem sub presiune pentru că Universitatea Craiova nu a pus presiune. Pe scurt, a fost un meci în care parcă au zis: ‘Hai să ajungem la loviturile de departajare și ce-o vrea Dumnezeu!’”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Leguma cu care un fermier din Suceava a dat lovitura. Cu cât se vinde "hrana regilor"Leguma cu care un fermier din Suceava a dat lovitura. Cu cât se vinde "hrana regilor"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Observator
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Se termină era pro-rusă a Ungariei? Peter Magyar face primii pași spre distanțarea de Kremlin, după ultimele atacuri asupra Ucrainei. „Lucrurile merg în direcția pozitivă”
Fanatik.ro
Se termină era pro-rusă a Ungariei? Peter Magyar face primii pași spre distanțarea de Kremlin, după ultimele atacuri asupra Ucrainei. „Lucrurile merg în direcția pozitivă”
21:53

Patronul din Liga 1 l-a criticat pe Gigi Becali: “Nu e posibil să le spui cu cine să joace”!
21:17

FotoPrima echipă care şi-a prezentat echipamentul pentru viitorul sezon al Ligii 1!
20:26

VideoJurnal Antena Sport | Prind viteză şi pe uscat
20:24

VideoJurnal Antena Sport | Politica îl ţine în şah
20:21

VideoJurnal Antena Sport | Mai e o finală
20:19

VideoJurnal Antena Sport | Mondialul, ce deliciu!
Vezi toate știrile
1 Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon 2 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 3 Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro 4 “Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit 5 Decizia radicală luată de Sorana Cîrstea la Roma, chiar la miezul nopţii 6 Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă