Mihai Stoica l-a pus la punct pe Andrei Coubiș, după evoluția din finala Cupei: „Face erori mari”

Universitatea Cluj a ratat primul obiectiv din această săptămână, formația antrenată de Cristiano Bergodi fiind învinsă de Universitatea Craiova în finala Cupei României, la loviturile de departajare.

Mihai Stoica a analizat evoluția jucătorilor „șepcilor roșii” și l-a taxat fără să stea pe gânduri pe Andrei Coubiș, stoperul grupării ardelene, convocat în premieră la națională la dubla cu Turcia și Slovacia.

Lăudat pentru impactul pe care l-a avut odată cu venirea în fotbalul românesc, Andrei Coubiș nu a avut o evoluție prea solidă în finala cu Universitatea Craiova.

Mihai Stoica a analizat la sânge vedetele echipei antrenate de Cristiano Bergodi și l-a taxat pe stoperul convocat în premieră la națională de regretatul Mircea Lucescu.

Toată lumea a vorbit de Macalou… că e cel mai bun fotbalist, că nu știu ce. Eu nu l-am văzut aseară. În schimb, l-am văzut pe Stanojev, care a intrat foarte bine în locul său. Macalou nu s-a apărat nici la Bancu și nu a adus niciun plus în ofensivă.