Mihai Stoica a făcut anunțul de care se temeau toți fanii FCSB-ului: „Este o veste cu adevărat proastă”

FCSB o va înfrunta pe FC Botoșani în semifinala barajului de calificare în UEFA Conference League, iar câștigătoare va da piept cel mai probabil cu Dinamo București, pentru accederea în preliminariile competiției europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a făcut un anunț crunt pentru actuala campioană a României și a confirmat că nu se pune problema ca Daniel Bîrligea să mai evolueze în acest sezon pentru gruparea roș-albastră.

Daniel Bîrligea nu va mai juca în acest sezon la FCSB

Daniel Bîrligea nu a mai jucat din luna martie pentru FCSB, iar accidentarea suferită de vârful roș-albaștrilor este una destul de complicată. Întrebat dacă va putea evolua în semifinala sau finala barajului pentru Conference League, Mihai Stoica a făcut un anunț crunt.

„Bîrligea nu va fi deloc la ’dubla’ pe care o sperăm noi. Nu va juca. Bîrligea nu poate fi recuperat sub nicio formă până pe 29 mai (n.r. data la care a fost deja programat barajul pentru Conference League între echipa din play-off și cea din play-out).

El va avea și un program special de vacanță. Va veni cu o săptămână mai devreme să se antreneze, pentru a face cantonamentul cu echipa cantonamentul verii din Olanda. Este o veste cu adevărat proastă. E subiect închis”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.