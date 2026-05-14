Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica a făcut anunțul de care se temeau toți fanii FCSB-ului: „Este o veste cu adevărat proastă”

Mihai Stoica a făcut anunțul de care se temeau toți fanii FCSB-ului: „Este o veste cu adevărat proastă”

Daniel Işvanca Publicat: 14 mai 2026, 19:41

Comentarii
Mihai Stoica a făcut anunțul de care se temeau toți fanii FCSB-ului: Este o veste cu adevărat proastă”

Jucătorii de la FCSB / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB o va înfrunta pe FC Botoșani în semifinala barajului de calificare în UEFA Conference League, iar câștigătoare va da piept cel mai probabil cu Dinamo București, pentru accederea în preliminariile competiției europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a făcut un anunț crunt pentru actuala campioană a României și a confirmat că nu se pune problema ca Daniel Bîrligea să mai evolueze în acest sezon pentru gruparea roș-albastră.

Daniel Bîrligea nu va mai juca în acest sezon la FCSB

Daniel Bîrligea nu a mai jucat din luna martie pentru FCSB, iar accidentarea suferită de vârful roș-albaștrilor este una destul de complicată. Întrebat dacă va putea evolua în semifinala sau finala barajului pentru Conference League, Mihai Stoica a făcut un anunț crunt.

„Bîrligea nu va fi deloc la ’dubla’ pe care o sperăm noi. Nu va juca. Bîrligea nu poate fi recuperat sub nicio formă până pe 29 mai (n.r. data la care a fost deja programat barajul pentru Conference League între echipa din play-off și cea din play-out).

El va avea și un program special de vacanță. Va veni cu o săptămână mai devreme să se antreneze, pentru a face cantonamentul cu echipa cantonamentul verii din Olanda. Este o veste cu adevărat proastă. E subiect închis”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Observator
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Se termină era pro-rusă a Ungariei? Peter Magyar face primii pași spre distanțarea de Kremlin, după ultimele atacuri asupra Ucrainei. „Lucrurile merg în direcția pozitivă”
Fanatik.ro
Se termină era pro-rusă a Ungariei? Peter Magyar face primii pași spre distanțarea de Kremlin, după ultimele atacuri asupra Ucrainei. „Lucrurile merg în direcția pozitivă”
21:17

FotoPrima echipă care şi-a prezentat echipamentul pentru viitorul sezon al Ligii 1!
20:59

Mihai Stoica l-a pus la punct pe Andrei Coubiș, după evoluția din finala Cupei: „Face erori mari”
20:26

VideoJurnal Antena Sport | Prind viteză şi pe uscat
20:24

VideoJurnal Antena Sport | Politica îl ţine în şah
20:21

VideoJurnal Antena Sport | Mai e o finală
20:19

VideoJurnal Antena Sport | Mondialul, ce deliciu!
Vezi toate știrile
1 Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon 2 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 3 Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro 4 “Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit 5 Decizia radicală luată de Sorana Cîrstea la Roma, chiar la miezul nopţii 6 Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă