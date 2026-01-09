Prima echipă din România care îl ofertează pe Ciprian Deac - Antena Sport

Închide meniul
Prima echipă din România care îl ofertează pe Ciprian Deac

Radu Constantin Publicat: 9 ianuarie 2026, 18:11

Ciprian Deac, după ce a marcat un nou gol pentru CFR Cluj / Profiemdiaimages

Ciprian Deac e gata de un nou transfer, după ce nu mai face parte din planurile lui Pancu la CFR Cluj. Lăsat acasă de antrenor, Neluţu Varga a decis să-i ofere lui Ciprian Deac un post în conducerea clubului. Patronul CFR-ului a subliniat că mijlocaşul nu va fi abandonat niciodată de echipa la care a scris istorie.

“Ciprian este simbolul CFR-ului, nu concep clubul fără el. Niciodată nu s-a pus problema să ne comportăm urât față de el. E feblețea mea, îl respect pentru devotament, pentru seriozitate. Niciodată nu-l vom abandona și va avea loc în conducerea clubului”, a declarat patronul ardelenilor.

Între timp, a apărut o primă propunere pentru Deac să-şi continue cariera de fotbalist, chiar dacă are 39 de ani. Propunerea vine de la Metaloglobus, prin vocea antrenorului Mihai Teja. „L-aș lua pe Deac cu ochii închiși la Metaloglobus. El este un jucător încă foarte bun, pe care îl apreciez mult. Sunt convins că ne-ar ajuta în Superliga”, a spus Mihai Teja, pentru ProSport.

