Decizia finală luată de Neluţu Varga în privinţa lui Ciprian Deac: "E febleţea mea" - Antena Sport

Decizia finală luată de Neluţu Varga în privinţa lui Ciprian Deac: "E febleţea mea"

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia finală luată de Neluţu Varga în privinţa lui Ciprian Deac: “E febleţea mea”

Decizia finală luată de Neluţu Varga în privinţa lui Ciprian Deac: “E febleţea mea”

Viviana Moraru Publicat: 9 ianuarie 2026, 8:59

Decizia finală luată de Neluţu Varga în privinţa lui Ciprian Deac: E febleţea mea

Ciprian Deac, la finalul unui meci la CFR Cluj/ Profimedia Images

Neluţu Varga şi-a anunţat decizia în privinţa lui Ciprian Deac, după ce veteranul de la CFR Cluj a fost lăsat acasă de Daniel Pancu. Mijlocaşul ajuns la 39 de ani nu a făcut deplasarea alături de clujeni în cantonamentul de iarnă de la Oliva Nova.

Neluţu Varga a transmis însă un mesaj clar, având doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului care a cucerit nu mai puţin de şapte titluri alături de CFR Cluj. Patronul clujenilor a declarat că dacă s-ar fi aflat în ţară, nu l-ar fi lăsat pe Daniel Pancu să ia o astfel de decizie în cazul mijlocaşului.

Decizia finală luată de Neluţu Varga în privinţa lui Ciprian Deac

De asemenea, Neluţu Varga a decis să-i ofere lui Ciprian Deac un post în conducerea clubului. Acesta a subliniat că mijlocaşul nu va fi abandonat niciodată de echipa la care a scris istorie.

Patronul de la CFR Cluj a transmis că Deac este un simbol al echipei şi un exemplu de urmat de către tinerii jucători ai clujenilor.

“Ciprian este simbolul CFR-ului, nu concep clubul fără el. Niciodată nu s-a pus problema să ne comportăm urât față de el. E feblețea mea, îl respect pentru devotament, pentru seriozitate. Niciodată nu-l vom abandona și va avea loc în conducerea clubului.

E un exemplu demn de urmat. A fost o greșeală cum s-a comunicat. Dacă eram acasă, nu se întâmpla asta. Îmi pare rău pentru acest episod, nu ne face cinste, dar s-a înțeles greșit“, a declarat Neluţu Varga, conform digisport.ro.

Ciprian Deac a bifat opt meciuri pentru CFR Cluj în acest sezon, reuşind să ofere o singură pasă de gol. Mijlocaşul îşi va încheia contractul cu clujenii în vară, atunci când cel mai probabil se va retrage.

