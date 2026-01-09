Decizia finală luată de Neluţu Varga în privinţa lui Ciprian Deac: "E febleţea mea" - Antena Sport

Neluţu Varga şi-a anunţat decizia în privinţa lui Ciprian Deac, după ce veteranul de la CFR Cluj a fost lăsat acasă de Daniel Pancu. Mijlocaşul ajuns la 39 de ani nu a făcut deplasarea alături de clujeni în cantonamentul de iarnă de la Oliva Nova.
Neluţu Varga a transmis însă un mesaj clar, având doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului care a cucerit nu mai puţin de şapte titluri alături de CFR Cluj. Patronul clujenilor a declarat că dacă s-ar fi aflat în ţară, nu l-ar fi lăsat pe Daniel Pancu să ia o astfel de decizie în cazul mijlocaşului.
Decizia finală luată de Neluţu Varga în privinţa lui Ciprian Deac
De asemenea, Neluţu Varga a decis să-i ofere lui Ciprian Deac un post în conducerea clubului. Acesta a subliniat că mijlocaşul nu va fi abandonat niciodată de echipa la care a scris istorie.
Patronul de la CFR Cluj a transmis că Deac este un simbol al echipei şi un exemplu de urmat de către tinerii jucători ai clujenilor.
“Ciprian este simbolul CFR-ului, nu concep clubul fără el. Niciodată nu s-a pus problema să ne comportăm urât față de el. E feblețea mea, îl respect pentru devotament, pentru seriozitate. Niciodată nu-l vom abandona și va avea loc în conducerea clubului.
E un exemplu demn de urmat. A fost o greșeală cum s-a comunicat. Dacă eram acasă, nu se întâmpla asta. Îmi pare rău pentru acest episod, nu ne face cinste, dar s-a înțeles greșit“, a declarat Neluţu Varga, conform digisport.ro.
Ciprian Deac a bifat opt meciuri pentru CFR Cluj în acest sezon, reuşind să ofere o singură pasă de gol. Mijlocaşul îşi va încheia contractul cu clujenii în vară, atunci când cel mai probabil se va retrage.
- Ciprian Marica, dialog dur cu Florin Tănase pe subiectul “simulări”. Replica pe măsură a decarului
- Avertisment pentru Adrian Şut, după plecarea de la FCSB: “E mult mai greu decât în România”
- O nouă plecare de la Rapid. Costel Gâlcă îşi cedează jucătorul la o altă echipă din Liga 1
- Gigi Becali a anunţat cât plăteşte pentru “noul Rădoi” de la FCSB: “Dădeam oricât pe el”
- OFICIAL | Jucătorul lui Dinamo care i-a dat gol FCSB-ului în acest sezon schimbă echipa! Unde va evolua