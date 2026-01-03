Primele imagini cu ultimul transfer de la Dinamo. "Câinii" au plecat în cantonamentul din Antalya - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 3 ianuarie 2026, 9:55

Lotul lui Dinamo a plecat din această dimineaţă spre Antalya, pentru cantonamentul de iarnă. Dinamoviștii s-au prezentat la ora 08:00 în aeroport în frunte cu tehnicianul Zeljko Kopic. Singurul absent din delegația roș-albă fiind goalkeeper-ul Devis Epassy, în continuare la Cupa Africii. Valentin Țicu, singurul transfer de până acum, a fost şi el printre cei care au părăsit ţara.

Dinamo București va disputa două meciuri amicale în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), programat între 3 și 12 ianuarie, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Dinamo va juca pe 7 ianuarie cu Young Boys Berna, fost adversară a echipei FCSB în Europa League. Young Boys, care s-a impus cu 2-0 la București, ocupă locul al cincilea în liga elvețiană, cu 29 de puncte după 19 etape. Al doilea meci al echipei antrenate de Zeljko Kopic va fi contra sud-coreenilor de la Gangwon FC, pe 11 ianuarie. Gangwon s-a clasat pe locul al cincilea în K-League 1 în 2025.

