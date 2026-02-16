Dinamo - Unirea Slobozia LIVE TEXT (20:00). "Câinii" lui Zeljko Kopic, duel cu Claudiu Niculescu. Echipele probabile - Antena Sport

Dinamo – Unirea Slobozia, duelul care încheie etapa a 27-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 20:00, şi va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Cu o victorie, Dinamo îşi poate consolida poziţia secundă şi se poate distanţa faţă de rivala Rapid, care în această etapă a fost învinsă de Farul, scor 1-3. În următoarea rundă, “câinii” vor avea derby în Giuleşti cu echipa lui Costel Gâlcă.

Dinamo – Unirea Slobozia LIVE TEXT (20:00)

Dinamo are 49 de puncte şi s-ar putea apropia la doar un punct faţă de liderul Universitatea Craiova. În runda precedentă, “câinii” au remizat cu oltenii, scor 1-1.

La meciul cu Unirea Slobozia, Dinamo nu se va putea baza pe căpitanul Cătălin Cîrjan, care este suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.

Dinamo se va duela cu Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenor care a preluat-o recent pe Unirea Slobozia, înlocuindu-l pe Andrei Prepeliţă. Fostul atacant este o adevărată legendă a “câinilor”, evoluând pentru formaţia din Ştefan cel Mare timp de şapte sezoane şi jumătate, în perioadele iulie 2001 – iulie 2002, iulie 2003 – ianuarie 2008 şi iulie 2010 – septembrie 2012.