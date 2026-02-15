Programul ultimei etape din grupele de Liga Campionilor Asiei. Florinel Coman luptă pentru calificarea în optimi - Antena Sport

Florinel Coman, în timpul unui meci la Al Gharafa / Profimedia

Programul ultimei etape din grupele de Liga Campionilor Asiei | Ultimele dueluri se vor disputa luni, marţi şi miercuri, live în AntenaPLAY. Florinel Coman luptă alături de Al Gharafa pentru calificarea în optimi.

Al Gharafa are şase puncte, fiind pe locul zece în grupa din Vest, după ce în runda trecută a fost umilită de Al-Ittihad, scor 0-7. În ultima etapă, formaţia lui Florinel Coman se va duela cu Tractor, echipă deja calificată în sferturi.

Programul ultimei etape din grupele de Liga Campionilor Asiei

Pentru a ajunge în optimi, Al Gharafa are nevoie de victorie, cât şi două dintre Al Sharjah, Al-Ahli Dubai şi Al-Sadd să piardă în ultima etapă a grupei.

Al-Hilal, Al Ahli, Tractor, Al-Wahda şi Al-Ittihad sunt deja sigure de prezenţa în optimile Ligii Campionilor Asiei. Trupa lui Karim Benzema se va duela în ultima etapă cu Al-Wahda, pe teren propriu.

În grupa din Est, Kobe, Machida, Hiroshima şi Melbourne şi-au asigurat prezenţa în optimile competiţiei, înaintea partidelor din ultima etapă.