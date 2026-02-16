Dinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii - Antena Sport

Dinamo este extrem de aproape să obțină semnătura lui George Pușcaș. Atacantul de 29 de ani este la un pas să revină pe terenul de fotbal, după ce a rămas liber de contract ca urmare a despărțirii sale de Bodrumspor vara trecută.
Dinamo este în continuare în căutare de atacant, după ce alb-roșiii nu au reușit în perioada de mercato de iarnă să aducă pe cineva, iar formația s-a văzut nevoită să se orienteze strict după fotbaliști liberi de contract. Astfel, trupa din topul clasamentului Ligii 1 a ajuns să renegocieze cu George Pușcaș, atacantul care a adunat 46 de selecții la echipa națională, informație oferită inițial de Emanuel Roșu.
Pușcaș, ca și transferat de Dinamo
Potrivit surselor Antena Sport, discuțiile dintre cele două tabere sunt foarte aproape de a ajunge la final, iar în momentul actual mai sunt doar câteva detalii minore de pus la punct. Ce este sigur e că Dinamo și Pușcaș au ajuns deja la un acord de principiu în vederea transferului vârfului în Liga 1.
Mutarea mai poate pica doar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, motiv pentru care șansele ca fotbalistul trecut pe la Inter, Palermo, Reading, Genoa sau Bari să revină în România sunt extrem de ridicate. Dacă transferul se va perfecta, Dinamo ar bifa “pe foaie” o problemă rezolvată, cea a postului de atacant.
În această iarnă, Zeljko Kopic a renunţat la Stipe Peria iar singurul vârf de meserie rămas în lotul “câinilor” este Alexandru Pop. Pe această poziţie, antrenorul croat i-a mai titularizat pe Alberto Soro şi pe Mamoudou Karamoko.
Pușcaș și Dinamo au negociat și în trecut
Primele negocieri între Dinamo şi George Puşcaş au intrat în impas, după ce atacantul a cerut un salariu de 50.000 de euro, peste media Ligii 1. Atacantul încasa lunar la Bodrumspor, fosta lui echipă, nu mai puţin de 70.000 de euro.
George Pușcaș a bifat ultimul meci oficial pe 1 iunie, atunci când a fost titular în înfrângerea suferită de Bodrumspor cu Beșiktaș. Echipa sa a retrogradat la finalul sezonului trecut, astfel că atacantul român a rămas liber de contract.
La Bodrumspor, George Pușcaș a bifat 38 de meciuri în sezonul trecut, în toate competițiile, el reușind să marcheze 11 goluri și să ofere patru pase decisive.
- E oficial! Atacantul cu 11 goluri la naţionala României s-a transferat la Dinamo: “Ne-am înţeles”
- Penalty întors de VAR în minutul 98, în Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Dorinel Munteanu, devastat!
- Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Victorie dramatică pentru Daniel Pancu! Penalty anulat pentru gazde în prelungiri
- Dinamo – Unirea Slobozia LIVE TEXT (20:00). “Câinii” lui Zeljko Kopic, duel cu Claudiu Niculescu. Echipele de start
- “Arbitrii să se trezească naiba o dată”. Valeriu Iftime a răbufnit după ultimele teorii ale conspirației apărute