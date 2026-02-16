Dinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii - Antena Sport

Dinamo este extrem de aproape să obțină semnătura lui George Pușcaș. Atacantul de 29 de ani este la un pas să revină pe terenul de fotbal, după ce a rămas liber de contract ca urmare a despărțirii sale de Bodrumspor vara trecută.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo este în continuare în căutare de atacant, după ce alb-roșiii nu au reușit în perioada de mercato de iarnă să aducă pe cineva, iar formația s-a văzut nevoită să se orienteze strict după fotbaliști liberi de contract. Astfel, trupa din topul clasamentului Ligii 1 a ajuns să renegocieze cu George Pușcaș, atacantul care a adunat 46 de selecții la echipa națională, informație oferită inițial de Emanuel Roșu.

Pușcaș, ca și transferat de Dinamo

Potrivit surselor Antena Sport, discuțiile dintre cele două tabere sunt foarte aproape de a ajunge la final, iar în momentul actual mai sunt doar câteva detalii minore de pus la punct. Ce este sigur e că Dinamo și Pușcaș au ajuns deja la un acord de principiu în vederea transferului vârfului în Liga 1.

Mutarea mai poate pica doar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, motiv pentru care șansele ca fotbalistul trecut pe la Inter, Palermo, Reading, Genoa sau Bari să revină în România sunt extrem de ridicate. Dacă transferul se va perfecta, Dinamo ar bifa “pe foaie” o problemă rezolvată, cea a postului de atacant.

În această iarnă, Zeljko Kopic a renunţat la Stipe Peria iar singurul vârf de meserie rămas în lotul “câinilor” este Alexandru Pop. Pe această poziţie, antrenorul croat i-a mai titularizat pe Alberto Soro şi pe Mamoudou Karamoko.