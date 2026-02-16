Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! - Antena Sport

Închide meniul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!

Radu Constantin Publicat: 16 februarie 2026, 17:57

Gigi Becali / Profimedia Images

Situaţie tenisionată la FCSB după meciul cu Universitatea Craiova. Gigi Becali l-a criticat public pe Meme Stoica pentru că Ofri Arad a fost adus la FCSB, dar nu este pregătit fizic. Supărarea lui Gigi Becali a plecat de la faptul că Baba Alhassan a avut o evoluţie slabă pe Oblemenco.

Declaraţia lui Becali nu a rămas fără ecou, pentru că de etapa viitoare, când o înfruntă pe Metaloglobus, FCSB va juca în echipa de start cu Ofri Arad, anunţă digisport.ro. Totodată, Gigi Becali i-a pecetluit soarta lui Baba Alhassan, care ar urma să nu mai prindă decât la nevoie primul “11”.

“MM s-a înșelat, am luat un mijlocaș care nu poate să joace, pe Arad. Aveam nevoie de el acum. Nu am știut că nu poate juca. Noi nu avem mijlocași centrali. Nu avem. Baba nu are nicio calitate”, a spus Gigi Becali la finalul partidei cu Universitatea Craiova.

