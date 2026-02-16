Andrei Ivan, "înger și demon" în Grecia. Fostul atacant al Craiovei, eliminat după ce a dat un assist - Antena Sport

Atacantul român Andrei Ivan a fost eliminat după mai bine de o oră de joc în meciul pe care echipa sa, Panserraikos, l-a terminat la egalitate cu Atromitos, scor 2-2, în etapa a 21-a din campionatul Greciei.

În prima repriză a duelului, vârful reușise să paseze decisiv la reușita unui coleg.

Andrei Ivan, meci cu de toate în Superliga Greciei

Managerul lui Panserraikos, Gerard Zaragoza Mulet, a început meciul din deplasare cu Atromitos titularizându-l pe Andrei Ivan în atac. Chiar dacă Zuber a deschis scorul din penalty pentru gazde, Andrei Ivan a oferit o pasă decisivă pentru Lyratzis în minutul 31 la golul egalizator al oaspeţilor.

În startul părţii secunde, în minutul 52, Ivan a primit un galben pentru fault, pentru ca în minutul 63 românul să primească a doilea cartonaş galben, tot pentru fault, fiind eliminat. Gazdele au profitat de omul în plus şi au trecut la conducere prin golul lui Samuel Moutoussamy, însă Alex Teixeira a egalat în contul oaspeţilor în al doilea minut al prelungirilor, astfel că Atromitos – Panserraikos s-a încheiat 2-2.

În Grecia, Atromitos e pe locul 9, cu 21 de puncte, în vreme ce Panserraikos e ultima, cu doar 9 puncte.