Andrei Ivan, "înger și demon" în Grecia. Fostul atacant al Craiovei, eliminat după ce a dat un assist - Antena Sport

Atacantul român Andrei Ivan a fost eliminat după mai bine de o oră de joc în meciul pe care echipa sa, Panserraikos, l-a terminat la egalitate cu Atromitos, scor 2-2, în etapa a 21-a din campionatul Greciei.
În prima repriză a duelului, vârful reușise să paseze decisiv la reușita unui coleg.
Andrei Ivan, meci cu de toate în Superliga Greciei
Managerul lui Panserraikos, Gerard Zaragoza Mulet, a început meciul din deplasare cu Atromitos titularizându-l pe Andrei Ivan în atac. Chiar dacă Zuber a deschis scorul din penalty pentru gazde, Andrei Ivan a oferit o pasă decisivă pentru Lyratzis în minutul 31 la golul egalizator al oaspeţilor.
În startul părţii secunde, în minutul 52, Ivan a primit un galben pentru fault, pentru ca în minutul 63 românul să primească a doilea cartonaş galben, tot pentru fault, fiind eliminat. Gazdele au profitat de omul în plus şi au trecut la conducere prin golul lui Samuel Moutoussamy, însă Alex Teixeira a egalat în contul oaspeţilor în al doilea minut al prelungirilor, astfel că Atromitos – Panserraikos s-a încheiat 2-2.
În Grecia, Atromitos e pe locul 9, cu 21 de puncte, în vreme ce Panserraikos e ultima, cu doar 9 puncte.
Sursa: News.ro
- Răzvan Lucescu, mândru de jucătorii lui PAOK, după remiza cu AEK! A numit momentul care a schimbat partida: “Psihologic”
- PAOK – AEK 0-0. Echipa lui Răzvan Lucescu a ratat un penalty! Răzvan Marin, integralist
- Răzvan Lucescu, egal în derby-ul oraşului Salonic, cu Aris. Locul pe care îl ocupă PAOK în clasament
- Răzvan Marin, MVP în meciul ce a dus-o pe AEK pe primul loc! Nota uriaşă a românului după un gol şi 2 assist-uri
- Răzvan Marin, gol în minutul 89 pentru AEK Atena. Românul a marcat contra echipei lui Andrei Ivan