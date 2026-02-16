Andrei Ivan, "înger și demon" în Grecia. Fostul atacant al Craiovei, eliminat după ce a dat un assist - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Ivan, “înger și demon” în Grecia. Fostul atacant al Craiovei, eliminat după ce a dat un assist

Andrei Nicolae Publicat: 16 februarie 2026, 20:29

Andrei Ivan, înger și demon în Grecia. Fostul atacant al Craiovei, eliminat după ce a dat un assist

Andrei Ivan, în timpul unui antrenament / Facebook Panserraikos FC

Atacantul român Andrei Ivan a fost eliminat după mai bine de o oră de joc în meciul pe care echipa sa, Panserraikos, l-a terminat la egalitate cu Atromitos, scor 2-2, în etapa a 21-a din campionatul Greciei.

În prima repriză a duelului, vârful reușise să paseze decisiv la reușita unui coleg.

Andrei Ivan, meci cu de toate în Superliga Greciei

Managerul lui Panserraikos, Gerard Zaragoza Mulet, a început meciul din deplasare cu Atromitos titularizându-l pe Andrei Ivan în atac. Chiar dacă Zuber a deschis scorul din penalty pentru gazde, Andrei Ivan a oferit o pasă decisivă pentru Lyratzis în minutul 31 la golul egalizator al oaspeţilor.

În startul părţii secunde, în minutul 52, Ivan a primit un galben pentru fault, pentru ca în minutul 63 românul să primească a doilea cartonaş galben, tot pentru fault, fiind eliminat. Gazdele au profitat de omul în plus şi au trecut la conducere prin golul lui Samuel Moutoussamy, însă Alex Teixeira a egalat în contul oaspeţilor în al doilea minut al prelungirilor, astfel că Atromitos – Panserraikos s-a încheiat 2-2.

În Grecia, Atromitos e pe locul 9, cu 21 de puncte, în vreme ce Panserraikos e ultima, cu doar 9 puncte.

Sursa: News.ro

Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul