Dorinel Munteanu, stupefiat după ce Hermannstadt n-a primit penalty la ultima fază cu CFR: "Și fault, și henț" - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 16 februarie 2026, 19:55

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Dorinel Munteanu a oferit o primă reacție după ce Hermannstadt a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 1-0. Discursul tehnicianului s-a axat în mare parte pe ce s-a întâmplat la ultima fază, atunci când Andrei Chivulete a întors în urma intervenției VAR-ului un penalty pe care îl daduse pentru sibieni.

CFR Cluj a învins-o la limită pe Hermannstadt grație golului marcat de la 11 metri de Biliboc, însă “feroviarii” puteau pleca acasă cu un singur punct. În minutul 90+8, sibienii au primit inițial lovitură de la 11 metri după un duel în careu dintre Sinyan și Ciubotariu, însă centralul și-a schimbat decizia după ce a mers să revadă faza la monitorul VAR.

Dorinel Munteanu: “Sunt poate mai supărat ca Dani Coman”

După meci, Dorinel Munteanu a fost extrem de dezamăgit de modul în care centralul și brigada sa au gestionat meciul și a rămas stupefiat după ce echipa sa nu a primit penalty. Antrenorul de 57 de ani a tras inlcusiv un semnal de alarmă și a făcut referire și la alte gafe de arbitraj care au viciat rezultate în ultima perioadă, greșeala cea mai mare fiind în mod evident cea de la FC Argeș – Petrolul.

A fost un meci care nu a fost decis de jucătorii din teren, ci de alți factori, dacă pot să spun așa. Nu știu cum tratează sau cum interptetează fazele cei care conduc jocul, pentru că nu mi se pare normal. A fost un joc care pe care, în care ambele formații și-au dorit să câștige. Ar fi trebuit să primim ceea ce este de primit.

Am avut în față o echipă puternică. Dacă era 1-0, marcam noi din penalty, altul era rezultatul și jocul. E clar că eu sunt responsabil și foarte dezamăgit de cum a decurs jocul. Încă o dată, repet, dacă ar fi fost decis numai de golul marcat nu mai spuneam nimic, dar din păcate nu numai a noastră partida..

Sunt și alte partide care sunt afectate de cei care conduc arbitrajul. Nu mă interesează, vin cu argumente săptămâna viitoare să ne explice noul regulament, noul regulament este doar la dânșii. Ei interpretează cum doresc. Nu pot să nu spun, suferă echipa.

Puțină mai multă atenție ar trebui și la partea extra-fotbalistică, cine conduce. (n.r. Vă consolează faptul că a fost un meci echilibrat?) Rezultatul mă consola, penalty în ultima secundă. De ce nu ne dă? A fost și fault la Kevin, a fost și henț, fiecare interpretează cum dorește după sufletul lui, dar sufletul lor e limit.

N-am cum să nu spun, suferă o echipă, un oraș întreg. Mergem mai departe și ne așteaptă încă trei meciuri grele. Sunt foarte supărat, poate mai supărat ca Dani Coman, dar ar trebui și ei să aibă puțin discernământ. Sunt lucruri care puse cap la cap suntem în situația în care suntem“, a spus Dorinel Munteanu, potrivit primasport.ro.

