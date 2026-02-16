"Ştiind cine era la VAR..." De ce Daniel Pancu spune că nu a avut emoţii la penalty-ul din minutul 95 - Antena Sport

În minutul 95, Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, după ce Sinyan l-a doboarăt pe Ciubotaru. Clujenii au protestat, iar faza a fost analizată în VAR.
După trei minure de analiză, Andrei Chivulete a fost chemat de la VAR să revadă faza pentru care a dictat inițial penalty. Arbitrul a revenit asupra deciziei, anulând lovitura de la 11 metri. Partida s-a încheiat astfel cu victoria celor de la CFR Cluj, cu 1-0.
Daniel Pancu a analizat şi el controversata fază.
“Nu puteam să am nicio emoție, știind cine era la VAR (n.r. Bogdan Dumitrache și Ovidiu Hațegan). E presiune și pe ei pe finalul ăsta. Presiunea e mare și la ei”, a spus Daniel Pancu, pentru Digi Sport.
“Sunt în continuare nemulțumit de ce se întâmplă în teren. Trebuia să venim pe un val de încredere, după atâtea victorii. Adversarul e bun, echipă de jumătate clasamentului spre play-off. Dar victoria e una uriașă. Au fost vreo 3-4 bare.
Acum se întorc toate din urmă, antrenori cu care nu câștigam înainte, arbitri. Azi am reușit prima dată să bat o echipă cu David Lazar în poartă. Când l-am văzut azi…. Popa al nostru a fost senzațional”, a mai spus antrenorul.
