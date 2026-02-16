E oficial! Atacantul cu 11 goluri la naţionala României s-a transferat la Dinamo: "Ne-am înţeles" - Antena Sport

Antena Sport a anunţat discuțiile avansate dintre Dinamo şi George Pușcaș, iar Andrei Nicolescu a confirmat transferul.

Dinamo a ajuns la un acord cu George Puşcaş, iar în momentul actual mai sunt doar câteva detalii minore de pus la punct.

“E aproape, da. Urmează doar să avem o semnătură pe contract. Ne-am înţeles”, a declarat oficialul dinamovist legat de proaspăta achiziţie.

Andrei Nicolescu a vorbit şi despre perioada contractuală: “În teorie, un an jumătate. Vedem cum merg lucrurile”.

George Puşcaş a fost om de bază cu Edi Iordănescu selecţioner. La naţionala României, atacantul a evoluat în 46 de meciuri şi a marcat 11 goluri.