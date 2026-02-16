E oficial! Atacantul cu 11 goluri la naţionala României s-a transferat la Dinamo: "Ne-am înţeles" - Antena Sport

Închide meniul
E oficial! Atacantul cu 11 goluri la naţionala României s-a transferat la Dinamo: “Ne-am înţeles”

Radu Constantin Publicat: 16 februarie 2026, 19:32

Antena Sport a anunţat discuțiile avansate dintre Dinamo şi George Pușcaș, iar Andrei Nicolescu a confirmat transferul.

Dinamo a ajuns la un acord cu George Puşcaş, iar în momentul actual mai sunt doar câteva detalii minore de pus la punct.

“E aproape, da. Urmează doar să avem o semnătură pe contract. Ne-am înţeles”, a declarat oficialul dinamovist legat de proaspăta achiziţie.

Andrei Nicolescu a vorbit şi despre perioada contractuală: “În teorie, un an jumătate. Vedem cum merg lucrurile”.

George Puşcaş a fost om de bază cu Edi Iordănescu selecţioner. La naţionala României, atacantul a evoluat în 46 de meciuri şi a marcat 11 goluri.

Pușcaș și Dinamo au negociat și în trecut

Primele negocieri între Dinamo şi George Puşcaş au intrat în impas, după ce atacantul a cerut un salariu de 50.000 de euro, peste media Ligii 1. Atacantul încasa lunar la Bodrumspor, fosta lui echipă, nu mai puţin de 70.000 de euro.

George Pușcaș a bifat ultimul meci oficial pe 1 iunie, atunci când a fost titular în înfrângerea suferită de Bodrumspor cu Beșiktaș. Echipa sa a retrogradat la finalul sezonului trecut, astfel că atacantul român a rămas liber de contract.

La Bodrumspor, George Pușcaș a bifat 38 de meciuri în sezonul trecut, în toate competițiile, el reușind să marcheze 11 goluri și să ofere patru pase decisive.

