Jose Mourinho a dat cărțile pe față! Ce a spus despre revenirea la Real Madrid: „Nu vreau să alimentez povești care nu există” - Antena Sport

Jose Mourinho a dat cărțile pe față! Ce a spus despre revenirea la Real Madrid: „Nu vreau să alimentez povești care nu există”

Daniel Işvanca Publicat: 16 februarie 2026, 20:45

Jose Mourinho / Profimedia

Benfica Lisabona se întâlnește iar cu Real Madrid, după „thriller-ul” care a avut loc la Lisabona în ultima etapă a fazei principale de UEFA Champions League. Acum, cele două formații luptă pentru un loc în faza optimilor de finală.

Jose Mourinho a prefațat într-o conferință de presă duelul cu formația antrenată acum de Alvaro Arbeloa și a vorbit și despre ce a însemnat pentru el perioada petrecută la gigantul din Spania.

Jose Mourinho: „Am o clauză ușor de anulat”

Jose Mourinho o are din nou în fața sa pe Real Madrid, de această dată într-o dublă în care miza este calificarea în optimile UEFA Champions League. Trupa din Liga Portugal vrea să facă o nouă minune pe teren propriu și să răpună gigantul din La Liga.

La conferința de presă premergătoare duelului cu „los blancos”, acesta a vorbit despre meci, dar a comentat și zvonurile privind o posibilă revenire pe ”Bernabeu”.

„Am dat tot ce am avut la Real Madrid. Am făcut unele lucruri bune și altele mai proaste, dar am dat totul. Când un profesionist dă totul, stabilește o legătură care durează pentru totdeauna.

Sentimentele după 12 ani alături de fanii lui Real Madrid sunt reciproce. Ei mă respectă, iar eu îi stimez mult. Este fantastic pentru mine. Nu vreau să alimentez povești care nu există.

Mai am un an de contract cu Benfica. E special pentru că este o perioadă electorală și am vrut să protejăm un nou președinte. Am o clauză ușor de anulat și n-am nimic împotriva lui Real Madrid”.

Jose Mourinho: „Benfica poate câștiga”

„Mi-ar plăcea să o elimin, dar mi-ar plăcea foarte mult și ca Arbeloa să câștige La Liga și să rămână la Real Madrid mulți ani, pentru că are mult talent. E un adevărat fan al lui Real Madrid și are multă personalitate.

Trebuie să fiu unul dintre puținii antrenori care au plecat de la Madrid fără să fie concediați. Dacă pleci de bunăvoie, pleci cu conștiința curată. Președintele și José Ángel mi-au spus că vor veni vremurile bune, vremurile ușoare. Dar am crezut că e momentul potrivit, pentru că familia mea e pe primul loc. A fost chiar o perioadă grea, dar ceea ce a urmat se datorează celor care au fost acolo, nu mie. Deloc.

(n. r. despre șansele de a o elimina pe Real Madrid) Nu cred. Benfica trebuie să fie la capacitate maximă, aproape la perfecțiune, ceea ce nu există. Dar oricum nu ar fi un miracol.

Evident, Real Madrid este Real Madrid, jucătorii lui Real Madrid sunt jucătorii lui Real Madrid. E vorba despre istorie, mentalitate, ambiție… Singurul lucru comparabil e că sunt două cluburi gigantice. Dincolo de asta, nu există nimic mai mult. Dar fotbalul are această putere și Benfica poate câștiga”, a declarat Jose Mourinho.

