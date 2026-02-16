Jose Mourinho a dat cărțile pe față! Ce a spus despre revenirea la Real Madrid: „Nu vreau să alimentez povești care nu există” - Antena Sport

Benfica Lisabona se întâlnește iar cu Real Madrid, după „thriller-ul” care a avut loc la Lisabona în ultima etapă a fazei principale de UEFA Champions League. Acum, cele două formații luptă pentru un loc în faza optimilor de finală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jose Mourinho a prefațat într-o conferință de presă duelul cu formația antrenată acum de Alvaro Arbeloa și a vorbit și despre ce a însemnat pentru el perioada petrecută la gigantul din Spania.

Jose Mourinho: „Am o clauză ușor de anulat”

Jose Mourinho o are din nou în fața sa pe Real Madrid, de această dată într-o dublă în care miza este calificarea în optimile UEFA Champions League. Trupa din Liga Portugal vrea să facă o nouă minune pe teren propriu și să răpună gigantul din La Liga.

La conferința de presă premergătoare duelului cu „los blancos”, acesta a vorbit despre meci, dar a comentat și zvonurile privind o posibilă revenire pe ”Bernabeu”.

„Am dat tot ce am avut la Real Madrid. Am făcut unele lucruri bune și altele mai proaste, dar am dat totul. Când un profesionist dă totul, stabilește o legătură care durează pentru totdeauna.