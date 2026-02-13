S-au pus în vânzare biletele pentru derby-ul Rapid - Dinamo! Cât costă cel mai ieftin tichet pe Arena Națională - Antena Sport

Rapid – Dinamo București va fi capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Liga 1, iar clubul din Giulești a pus deja în vânzare biletele pentru partida care va avea loc pe Arena Națională.
Suporterii dinamoviști au primit nu mai puțin de 8.000 de tichete pentru această „deplasare”, așa cum s-a stabilit între cluburi încă de dinaintea meciului tur.
Rapid – Dinamo, capul de afiș al etapei 28
Rapid și Dinamo București sunt două dintre cele mai în formă echipe ale sezonului din Liga 1, iar confruntarea de etapa viitoare se anunță a fi una „încinsă” din toate punctele de vedere.
Clubul organizator a pus deja la dispoziție pentru fani biletele pentru jocul din runda 28 a Ligii 1, iar cel mai ieftin tichet costă nu mai puțin de 20 de lei.
Giuleștenii se așteaptă la o asistență de aproximativ 30.000 de spectatori pe Arena Națională. În partida tur, care a avut loc pe același stadion, Rapidul a câștigat cu scorul de 2-0.
Prețurile biletelor pentru derby-ul Rapid – Dinamo
- Peluza Nord Inel 1 – 30 de lei
- Peluza Nord Inel 2 – 25 de lei
- Peluza Nord Inel 3 – 20 de lei
- Tribuna a II-a Inel 1 – 55 de lei
- Tribuna a II-a Inel 2 – 45 de lei
- Tribuna a II-a Inel 3 – 40 de lei
- Tribuna 2 – Inel 1 (Family Pack sect 117) 1 adult + 2 copii – 55 de lei
- Tribuna I (Inel 2) – 65 de lei
- Tribuna I (Inel 3) – 50 de lei
- Tribuna 0 (128 și 144) – 90 de lei
- Zona VIP 1 (sectoarele 132, 140) – 250 de lei
- Zona VIP 2 (130, 142) – 200 de lei
- Zona VIP 3 (127, 129, 131, 141, 143, 145) – 150 de lei
- Zona VIP Experience (134, 136, 138) – 450 de lei
