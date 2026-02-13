S-au pus în vânzare biletele pentru derby-ul Rapid - Dinamo! Cât costă cel mai ieftin tichet pe Arena Națională - Antena Sport

Rapid – Dinamo București va fi capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Liga 1, iar clubul din Giulești a pus deja în vânzare biletele pentru partida care va avea loc pe Arena Națională.

Suporterii dinamoviști au primit nu mai puțin de 8.000 de tichete pentru această „deplasare”, așa cum s-a stabilit între cluburi încă de dinaintea meciului tur.

Rapid – Dinamo, capul de afiș al etapei 28

Rapid și Dinamo București sunt două dintre cele mai în formă echipe ale sezonului din Liga 1, iar confruntarea de etapa viitoare se anunță a fi una „încinsă” din toate punctele de vedere.

Clubul organizator a pus deja la dispoziție pentru fani biletele pentru jocul din runda 28 a Ligii 1, iar cel mai ieftin tichet costă nu mai puțin de 20 de lei.

Giuleștenii se așteaptă la o asistență de aproximativ 30.000 de spectatori pe Arena Națională. În partida tur, care a avut loc pe același stadion, Rapidul a câștigat cu scorul de 2-0.