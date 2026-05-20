Fotbalistul român din Serie A, dorit de Dinamo. Alte două rivale din Liga 1 “stau la pândă”

Chiar dacă perioada de mercato nu a început în mod oficial, cluburile puternice din Liga 1 sunt deja în alertă şi caută să se întărească. Unul dintre fotbaliştii români importanţi din Serie A ar putea să revină în campionatul nostru din sezonul viitor.

Răzvan Sava, dorit de Dinamo, U Cluj şi CFR Cluj

Răzvan Sava a avut mai multe prezenţe în actualul sezon de Serie A, la Udinese, însă acesta nu a convins şi conducătorii grupării italiene ar vrea să-l lase să plece în această vară. Totuşi, transferul portarului ar urma să coste, pentru că şefii grupării din peninsulă vor să recupereze investiţia făcută în momentul în care l-au luat de la CFR Cluj, în schimbul a 2,5 milioane de euro.

Printre formaţiile interesate de transfer s-ar afla Dinamo, U Cluj şi CFR Cluj, toate 3 fiind în căutare de soluţii pentru a-şi întări defensiva, notează jurnalistul Emanuel Roşu. Totuşi, cele 3 echipe preferă să-l împrumute în aceste momente şi să nu achite suma consistentă pe care o vrea trupa italiană.

23 de meciuri pentru Udinese a bifat Răzvan Sava din 2024 şi până în prezent.

U Cluj şi CFR Cluj rămân fără portarii titulari

Edvinas Gertmonas rămâne fără contract şi nu a ajuns la o înţelegere cu cei de la U Cluj pentru a mai continua la gruparea ardeleană, el fiind în negocieri avansate cu Gaziantep, gruparea antrenată de Mirel Rădoi. Astfel, vicecampioana României va avea nevoie de întăriri, pentru că Ştefan Lefter nu a fost la nivelul aşteptărilor.

De asemenea, nici la CFR Cluj postul de portar nu este acoperit, conform informaţiilor apărute în presă. Se pare că Mihai Popa nu o să mai continue la formaţia din Gruia şi astfel românul o să se întoarcă la Torino, de unde este împrumutat.