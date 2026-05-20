Marius Baciu a dezvăluit ce i-a cerut Gigi Becali: “Asta am discutat cu el”

Marius Baciu (51 de ani) a spus în prima lui conferinţă de presă ca antrenor al FCSB-ului ce i-a cerut patronul Gigi Becali (67 de ani).
Baciu va debuta pe banca FCSB-ului la un meci foarte important pentru roş-albaştri, cel din semifinala barajului pentru Conference League, cu Botoşani. FCSB – FC Botoşani se dispută duminică, de la ora 20:30, în Ghencea, pe stadionul Steaua.
Marius Baciu a spus ce i-a cerut Gigi Becali
“(n.r: Ce anume v-a cerut Gigi Becali şi cum veţi gestiona relaţia cu el?) Mi-a cerut să fiu omul care aşteaptă el să fiu. Am început de la căpitanul Marius Baciu. Omul Marius Baciu. Să-mi arăt personalitatea, voi fi susţinut din toate punctele de vedere. Asta am discutat cu el. Lucrurile astea mi-au plăcut foarte mult, cum a pus problema.
Sunt momente în care oricine ar veni nu poate să facă nimic. S-a considerat că sunt unul dintre oamenii, prin trecutul meu, de la Steaua întâi şi pe urmă de la FCSB, care şi-a lăsat amprenta. Mulţumesc tuturor colegilor mei”, a spus Marius Baciu la conferinţa de presă.
Învingătoarea din duelul FCSB – FC Botoşani o va întâlni pe Dinamo în finala barajului pentru Conference League. Finala barajului se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30.
