Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Baciu a dezvăluit ce i-a cerut Gigi Becali: “Asta am discutat cu el”

Marius Baciu a dezvăluit ce i-a cerut Gigi Becali: “Asta am discutat cu el”

Bogdan Stănescu Publicat: 20 mai 2026, 18:24

Comentarii
Marius Baciu a dezvăluit ce i-a cerut Gigi Becali: Asta am discutat cu el

Marius Baciu, la conferinţa de presă / AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Marius Baciu (51 de ani) a spus în prima lui conferinţă de presă ca antrenor al FCSB-ului ce i-a cerut patronul Gigi Becali (67 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Baciu va debuta pe banca FCSB-ului la un meci foarte important pentru roş-albaştri, cel din semifinala barajului pentru Conference League, cu Botoşani. FCSB – FC Botoşani se dispută duminică, de la ora 20:30, în Ghencea, pe stadionul Steaua.

Marius Baciu a spus ce i-a cerut Gigi Becali

“(n.r: Ce anume v-a cerut Gigi Becali şi cum veţi gestiona relaţia cu el?) Mi-a cerut să fiu omul care aşteaptă el să fiu. Am început de la căpitanul Marius Baciu. Omul Marius Baciu. Să-mi arăt personalitatea, voi fi susţinut din toate punctele de vedere. Asta am discutat cu el. Lucrurile astea mi-au plăcut foarte mult, cum a pus problema.

Sunt momente în care oricine ar veni nu poate să facă nimic. S-a considerat că sunt unul dintre oamenii, prin trecutul meu, de la Steaua întâi şi pe urmă de la FCSB, care şi-a lăsat amprenta. Mulţumesc tuturor colegilor mei”, a spus Marius Baciu la conferinţa de presă.

Învingătoarea din duelul FCSB – FC Botoşani o va întâlni pe Dinamo în finala barajului pentru Conference League. Finala barajului se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Observator
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
„Un om foarte bogat!”. El este afaceristul cu care Gigi Becali a negociat pentru Marius Baciu! Antrenorul nu a vrut să vină la FCSB fără OK-ul său. Exclusiv
Fanatik.ro
„Un om foarte bogat!”. El este afaceristul cu care Gigi Becali a negociat pentru Marius Baciu! Antrenorul nu a vrut să vină la FCSB fără OK-ul său. Exclusiv
20:24

VideoJurnal Antena Sport | Baciu sună adunarea
20:21

VideoJurnal Antena Sport | Hagi vrea România în atac
19:52

Vasile Mogoş a luat titlul cu Craiova şi are o ofertă pe masă din Italia
19:39

VIDEOAustria – Elveţia 0-9. Ţara gazdă, scorul Mondialului de hochei. SUA şi Suedia, meciuri tari de la 21:20
19:20

“M-am speriat!”. Marius Baciu a dat verdictul după primele antrenamente la FCSB
19:09

Starurile din tenis se revoltă! Decizia luată înainte de Roland Garros pentru a trage un semnal de alarmă
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma 6 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an”
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român