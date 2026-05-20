Austria – Elveţia se joacă ACUM la Campionatul Mondial de hochei. SUA şi Suedia, meciuri tari de la 21:20

Austria şi Elveţia se întâlnesc miercuri după-amiază, de la ora 17:20, în primul meci al zilei de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă din Elveţia, LIVE în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot miercuri vor avea loc alte două meci tari, de la ora 21:20. Suedia va întâlni Slovenia, în timp ce SUA, campioana mondială en-titre, va juca împotriva Germaniei.

ABONAŢII ANTENAPLAY POT URMĂRI AICI MECIURILE DE LA CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI

Austria – Elveţia LIVE VIDEO (17:20)

Elveţia, finalista ultimelor două ediţii de Campionat Mondial, are un început perfect la turneul organizat pe teren propriu. Trei victorii din trei meciuri au înregistrat elveţienii până acum. La fel şi Austria, adversara de astăzi a elveţienilor.

Elveţia a câştigat până acum meciurile cu SUA, Letonia şi Germania, în timp ce Austria s-a impus până acum cu Marea Britanie, Ungaria şi Letonia.