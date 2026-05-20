Home | Alte sporturi | Austria – Elveţia se joacă ACUM la Campionatul Mondial de hochei. SUA şi Suedia, meciuri tari de la 21:20
LIVE VIDEO

Austria – Elveţia se joacă ACUM la Campionatul Mondial de hochei. SUA şi Suedia, meciuri tari de la 21:20

Alex Masgras Publicat: 20 mai 2026, 17:25

Comentarii
Austria – Elveţia se joacă ACUM la Campionatul Mondial de hochei. SUA şi Suedia, meciuri tari de la 21:20
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Austria şi Elveţia se întâlnesc miercuri după-amiază, de la ora 17:20, în primul meci al zilei de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă din Elveţia, LIVE în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot miercuri vor avea loc alte două meci tari, de la ora 21:20. Suedia va întâlni Slovenia, în timp ce SUA, campioana mondială en-titre, va juca împotriva Germaniei.

ABONAŢII ANTENAPLAY POT URMĂRI AICI MECIURILE DE LA CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI

Austria – Elveţia LIVE VIDEO (17:20)

Elveţia, finalista ultimelor două ediţii de Campionat Mondial, are un început perfect la turneul organizat pe teren propriu. Trei victorii din trei meciuri au înregistrat elveţienii până acum. La fel şi Austria, adversara de astăzi a elveţienilor.

Elveţia a câştigat până acum meciurile cu SUA, Letonia şi Germania, în timp ce Austria s-a impus până acum cu Marea Britanie, Ungaria şi Letonia.

Reclamă
Reclamă

De la ora 21:20, intră în acţiune SUA şi Suedia. Americanii vor întâlni Germania, în timp ce Suedia va juca împotriva Sloveniei.

Zurich şi Fribourg sunt cele două oraşe care vor găzdui meciuri la ediţia de anul acesta a Campionatului Mondial. Swiss Life Arena din Zurich are o capacitate de 12.000 de locuri, în timp ce BCF Arena din Fribourg are o capacitate de puţin peste 9000 de locuri.

Programul meciurilor de miercuri transmise în AntenaPLAY

Vremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țaraVremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țara
Reclamă
  • Austria – Elveţia, ora 17:20
  • Suedia – Slovenia, ora 21:20
  • SUA – Germania, ora 21:20
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Observator
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Ce meserii au avut părinții lui Victor Pițurcă. Puțini români știu cu ce s-au ocupat aceștia
Fanatik.ro
Ce meserii au avut părinții lui Victor Pițurcă. Puțini români știu cu ce s-au ocupat aceștia
17:18

Decizia luată de Florinel Coman în privinţa întoarcerii la FCSB!
17:03

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 mai
17:02

Mitriţă, ca Messi! A râs de adversarii săi şi a dat 2 pase decisive pentru Zhejiang Professional. Video
16:53

Lovitura pe care o încearcă Gică Hagi! Jucătorul cunoscut care a ales altă naţională ar putea juca pentru România
16:29

Adrian Bumbescu, internat de urgenţă în spital! Care este starea fostului jucător de la Steaua şi Dinamo
15:55

Trei “galbene” pentru același jucător! Momentul în care Graham Poll a uitat să-l elimine pe Šimunić din cauza accentului
Vezi toate știrile
1 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 2 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 6 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euroRobert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro