Austria – Elveţia se joacă ACUM la Campionatul Mondial de hochei. SUA şi Suedia, meciuri tari de la 21:20

Austria şi Elveţia se întâlnesc miercuri după-amiază, de la ora 17:20, în primul meci al zilei de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă din Elveţia, LIVE în AntenaPLAY.
Tot miercuri vor avea loc alte două meci tari, de la ora 21:20. Suedia va întâlni Slovenia, în timp ce SUA, campioana mondială en-titre, va juca împotriva Germaniei.
Austria – Elveţia LIVE VIDEO (17:20)
Elveţia, finalista ultimelor două ediţii de Campionat Mondial, are un început perfect la turneul organizat pe teren propriu. Trei victorii din trei meciuri au înregistrat elveţienii până acum. La fel şi Austria, adversara de astăzi a elveţienilor.
Elveţia a câştigat până acum meciurile cu SUA, Letonia şi Germania, în timp ce Austria s-a impus până acum cu Marea Britanie, Ungaria şi Letonia.
De la ora 21:20, intră în acţiune SUA şi Suedia. Americanii vor întâlni Germania, în timp ce Suedia va juca împotriva Sloveniei.
Zurich şi Fribourg sunt cele două oraşe care vor găzdui meciuri la ediţia de anul acesta a Campionatului Mondial. Swiss Life Arena din Zurich are o capacitate de 12.000 de locuri, în timp ce BCF Arena din Fribourg are o capacitate de puţin peste 9000 de locuri.
Programul meciurilor de miercuri transmise în AntenaPLAY
- Austria – Elveţia, ora 17:20
- Suedia – Slovenia, ora 21:20
- SUA – Germania, ora 21:20
