Marius Baciu, supărat pe Mirel Rădoi! Noul antrenor al FCSB-ului a spus motivul: “Să-i transmiteţi”

Noul antrenor al FCSB-ului, Marius Baciu (51 de ani) a spus în prima sa conferinţă de presă ca tehnician al roş-albaştrilor, că e supărat pe fostul lui coleg de la Steaua, Mirel Rădoi (45 de ani).
Baciu a dezvăluit că i-a trimis un mesaj lui Mirel Rădoi atunci când cel din urmă s-a întors pe banca FCSB-ului, iar acesta nu i-a răspuns.
Marius Baciu, supărat că Mirel Rădoi nu i-a răspuns la mesaj
“Am toate antrenamentele lui Mirel Rădoi. Şi ale lui Filip, ale lui Charalambous. Au făcut o treabă bună. Ştiu totul. Iau exact ce trebuie să luăm.
Am văzut nişte jucători excepţionali ieri, jumate din ei. Nu aş vrea să mai analizez. Aşa aş putea să fac o analiză a meciului cu PAOK. Eram acolo şi nu-mi venea să cred. Şi sunt aceiaşi jucători. Din momentul de ieri, FCSB nu mai discută de ce a fost.
Am nevoie de toţi la meciul ăsta, şi de el, poate (n.r: Mirel Rădoi). Dacă o să consider lucrul ăsta (n.r: că are nevoie de ajutorul lui), o să-l apelez. Dar nu mi-a răspuns la mesaj şi sunt supărat pe el (n.r: pe Mirel Rădoi). Eu l-am felicitat când a venit la FCSB şi a preluat postul ăsta, eram foarte bucuros pentru el, i-am zis «Felicitări!» şi nu mi-a răspuns. Eu am încercat să răspund la toate mesajele. De asta sunt supărat pe el, să-i transmiteţi”, a spus Marius Baciu, la prima lui conferinţă de presă ca antrenor al FCSB-ului.
