Home | Fotbal | Liga 1 | “M-am speriat!”. Marius Baciu a dat verdictul după primele antrenamente la FCSB

“M-am speriat!”. Marius Baciu a dat verdictul după primele antrenamente la FCSB

Mihai Alecu Publicat: 20 mai 2026, 19:20

Comentarii
M-am speriat!. Marius Baciu a dat verdictul după primele antrenamente la FCSB

Cum a fost impresionat Marius Baciu de Vali Creţu. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Marius Baciu a condus deja primele antrenamente la FCSB, iar noul tehnician al grupării bucureştene a avut o declaraţie surprinzătoare cu privire la unul dintre fotbalişti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul de la FCSB care l-a impresionat pe Marius Baciu

Fundaşul dreapta de la FCSB, Valentin Creţu, a reuşit, la 37 de ani, să fie jucătorul care l-a impresionat pe Marius Baciu după ce tehnicianul a văzut parametrii fizici la care acesta se află.

”Nu am niciun sentiment acum, chiar nu am niciun sentiment, mai ales că ar fi un final de ciclu. Sunt jucători în floarea vârstei, nu există. I-am văzut cifrele lui Crețu ieri, m-am speriat. E cel mai bun dintre toți la cum aleargă, și discutăm de un jucător de 37 de ani. Trebuie să iei în calcul niște lucruri”, a spus Marius Baciu la prima sa conferinţă din postura de antrenor al celor de la FCSB.

Contractul lui Valentin Creţu cu FCSB urmează să expire

Valentin Creţu ar urma să rămână fără contract după finalul acestui sezon, iar momentan nu se ştie dacă o să mai continue la formaţia bucureşteană. Totuşi, Gigi Becali spunea în luna martie că vrea să-l păstreze pe acesta şi în acelaşi timp l-a lăudat pentru modul în care a evoluat pentru FCSB în ultimii ani.

“Știi care e treaba? Când ajungi la 35 de ani și ai făcut aproape milionul, nu mai… Vezi, la Crețu e altceva. Crețu nu are milionul. Dar Crețu și-a făcut situația familială, că are o familie frumoasă, două fete și o nevastă, și se iubesc. El și-a făcut la bătrânețe situația. El cu mine și le-a făcut pe toate.

Reclamă
Reclamă

El nu avea. El de când a venit la FCSB și-a făcut situația familiei. Avea 2.000 de euro pe lună când a venit. După care 5 mii, 7, 13, 15. Și-a luat apartament în Pipera. E un om care își dă viața. Normal că îl țin. Își face omul treaba”, a spus Gigi Becali.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Observator
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
„Un om foarte bogat!”. El este afaceristul cu care Gigi Becali a negociat pentru Marius Baciu! Antrenorul nu a vrut să vină la FCSB fără OK-ul său. Exclusiv
Fanatik.ro
„Un om foarte bogat!”. El este afaceristul cu care Gigi Becali a negociat pentru Marius Baciu! Antrenorul nu a vrut să vină la FCSB fără OK-ul său. Exclusiv
19:52

Vasile Mogoş a luat titlul cu Craiova şi are o ofertă pe masă din Italia
19:39

VIDEOAustria – Elveţia 0-9. Ţara gazdă, scorul Mondialului de hochei. SUA şi Suedia, meciuri tari de la 21:20
19:09

Starurile din tenis se revoltă! Decizia luată înainte de Roland Garros pentru a trage un semnal de alarmă
19:00

Atletico Madrid vrea să dea lovitura verii! Un star de la Manchester City, dorit pe Metropolitano
18:59

Marius Baciu, supărat pe Mirel Rădoi! Noul antrenor al FCSB-ului a spus motivul: “Să-i transmiteţi”
18:49

Fotbalistul român din Serie A, dorit de Dinamo. Alte două rivale din Liga 1 “stau la pândă”
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma 6 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an”
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român