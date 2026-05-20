“M-am speriat!”. Marius Baciu a dat verdictul după primele antrenamente la FCSB

Marius Baciu a condus deja primele antrenamente la FCSB, iar noul tehnician al grupării bucureştene a avut o declaraţie surprinzătoare cu privire la unul dintre fotbalişti.

Fotbalistul de la FCSB care l-a impresionat pe Marius Baciu

Fundaşul dreapta de la FCSB, Valentin Creţu, a reuşit, la 37 de ani, să fie jucătorul care l-a impresionat pe Marius Baciu după ce tehnicianul a văzut parametrii fizici la care acesta se află.

”Nu am niciun sentiment acum, chiar nu am niciun sentiment, mai ales că ar fi un final de ciclu. Sunt jucători în floarea vârstei, nu există. I-am văzut cifrele lui Crețu ieri, m-am speriat. E cel mai bun dintre toți la cum aleargă, și discutăm de un jucător de 37 de ani. Trebuie să iei în calcul niște lucruri”, a spus Marius Baciu la prima sa conferinţă din postura de antrenor al celor de la FCSB.

Contractul lui Valentin Creţu cu FCSB urmează să expire

Valentin Creţu ar urma să rămână fără contract după finalul acestui sezon, iar momentan nu se ştie dacă o să mai continue la formaţia bucureşteană. Totuşi, Gigi Becali spunea în luna martie că vrea să-l păstreze pe acesta şi în acelaşi timp l-a lăudat pentru modul în care a evoluat pentru FCSB în ultimii ani.

“Știi care e treaba? Când ajungi la 35 de ani și ai făcut aproape milionul, nu mai… Vezi, la Crețu e altceva. Crețu nu are milionul. Dar Crețu și-a făcut situația familială, că are o familie frumoasă, două fete și o nevastă, și se iubesc. El și-a făcut la bătrânețe situația. El cu mine și le-a făcut pe toate.