Scenografie impresionantă a galeriei FCSB-ului la derby-ul cu Rapid! - Antena Sport

Scenografie impresionantă a galeriei FCSB-ului la derby-ul cu Rapid!

Bogdan Stănescu Publicat: 21 decembrie 2025, 20:07

Galeria FCSB-ului, Peluza Nord, a pregătit o scenografie impresionantă la derby-ul cu Rapid. FCSB – Rapid se dispută de la ora 20:00, pe Arena Naţională, derby-ul putând fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

“Istoria Ultra’ a început cu noi”, a fost mesajul Peluzei Nord, mai apoi fiind afişat un mesaj cu literele “NORD”, în 3D.

Peluza Nord, scenografie impresionantă la derby-ul FCSB – Rapid

De partea cealaltă, giuleştenii şi-au adus aminte de victimele Revoluţiei din decembrie 1989.

Înaintea derby-ului FCSB – Rapid, giuleştenii sunt pe primul loc în Liga 1, cu 39 de puncte. Campioana FCSB e doar pe locul 9, cu 28 de puncte. Rapid vine după o înfrângere usturătoare, 0-2, acasă, cu Oţelul. De partea cealaltă, FCSB vine după o victorie în deplasare, cu 2-0, cu Unirea Slobozia. Lixandru (min. 62) şi Alex Stoian (min. 90+2) au marcat după ce ilfovenii au rămas în 10 oameni. Şerbănică a fost eliminat în minutul 56.

