Primarul Piteştiului, acuzaţii incredibile: "100% se fac jocuri cu arbitrii. Ştiu prea mult eu. Nu pot să tac" - Antena Sport

Primarul Piteştiului, acuzaţii incredibile: “100% se fac jocuri cu arbitrii. Ştiu prea mult eu. Nu pot să tac”

Dan Roșu Publicat: 14 februarie 2026, 8:39

Comentarii
Cristian Gentea, alături de Dani Coman şi Bogdan Andone - Sport Pictures

Cristian Gentea, primarul Piteştiului, a lansat o serie de acuzaţii dure după golul anulat de Radu Petrescu, în Petrolul – FC Argeş 2-1, care îi poate costa pe argeşeni locul în play-off.

Gentea susţine că se fac jocuri în Liga 1 pentru anumite echipe şi că Piteştiul ar putea ajunge şi pe locul 8 dacă o ţine aşa. Înaintea acestei etape, argeşenii erau pe 4, cu 43 de puncte. CFR Cluj se află la două lungimi de echipa lui Bogdan Andone, iar FCSB la 3 puncte. Astfel că ardelenii pot trece în faţă în cazul unei victorii cu Hermannstadt, iar campioana o poate egala la puncte pe FC Argeş, în cazul unui succes la Craiova.

Cristian Gentea, acuzaţii de aranjamente în Liga 1

“E o bătaie de joc, e clar că nu suntem doriți acolo! Azi dimineață au început lucrările la stadionul Nicolae Dobrin. Degeaba, m-am chinuit 5 ani ca să înceapă lucrările, am făcut o echipă bună, nu eu, dar Dani Coman și Bogdan Andone. Dar parcă nu mai am niciun fel de…

Aceste decizii se repetă și înseamnă că este un trend, FC Argeș nu are voie să fie acolo. Avem rezultat direct pozitiv și cu FCSB și cu CFR în caz de egalitate de puncte. Probabil vom termina pe locul 8, că mai jos nu ne putem duce.

Radu Petrescu pe unde ne-a prins pe acolo s-a ocupat de noi. Am vorbit și cu alți arbitri mult mai buni ca Radu Petrescu, mi-au zis că le e rușine. Cu arbitri activi. Ei mi-au zis că le e rușine de ce au văzut.

100% se fac jocuri prin intermediul arbitrilor. Acum câțiva ani m-am implicat mult mai mult, dar de când a venit Dani Coman el decide tot pe parte sportivă. Am relație excepțională cu el, a zis și el că nu se aștepta să colaboreze așa cu mine. Dar nu mai pot acum să tac, știu prea multe. Nu se poate, e bătaie de joc”, a spus Gentea, la Prima Sport.

 

