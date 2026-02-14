Milan, victorie la limită la Pisa. Modric a fost eroul. Diavolul, la 5 puncte de Interul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 14 februarie 2026, 8:23

Luka Modric sărbătoreşte marcarea unui gol - Profimedia Images

AC Milan a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, Pisa, în etapa a 25-a din Serie A.

Pe Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, AC Milan a deschis scorul în minutul 39, prin Ruben Loftus-Cheek, iar în partea secundă, în minutul 56, oaspeţii s-au aflat foarte aproape să-şi majoreze avantajul. A fost penalty, însă Fullkrug a trimis în bară, iar gazdele au reuşit o neaşteptată egalare, în minutul 71, când a marcat Felipe Loyola.

Pisa – Milan 1-2

Milanezii au revenit în avantaj după o acţiune personală a lui Modric, în minutul 85, iar în prelungiri Rabiot a primit două galbene într-un minut, fiind eliminat. S-a încheiat Pisa – AC Milan 1-2 şi echipa lui Massimiliano Allegri ajunge la 53 de puncte, rămânând pe locul al doilea în Serie A, la 5 lungimi de Interul lui Cristi Chivu.

Liderul din Serie A va evolua pe Meazza, sâmbătă seară împotriva rivalei Juventus. Derby d`Italia e programat la ora 21:45.

