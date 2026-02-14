Mihai Rotaru a fost operat la Bucureşti! Ultimele detalii despre patronul Craiovei - Antena Sport

Mihai Rotaru a suferit un accident la schi şi a ajuns de urgenţă în România. După numai o zi, patronul Universităţii Craiova a fost operat la Spitalul Municipal din Bucureşti.

Cătălin Cîrstoiu, medicul ortoped care este şi managerul spitalului, este cel care l-a operat pe Rotaru, iar intervenţia nu a avut parte de complicaţii.

Mihai Rotaru a fost operat

“Mihai Rotaru a fost operat astăzi de medicul Cătălin Cîrstoiu, la Spitalul Municipal. Totul a decurs bine, intervenția n-a fost una complicată”, a scris pe Instagram jurnalistul Emanuel Roşu.



Dacă iniţial s-a scris despre Rotaru că și-ar fi fracturat clavicula, dar şi mai multe coaste, ulterior Gică Craioveanu a spus că omul de afaceri are o singură problemă la umăr.