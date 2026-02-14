Mihai Rotaru a fost operat la Bucureşti! Ultimele detalii despre patronul Craiovei - Antena Sport

Mihai Rotaru a suferit un accident la schi şi a ajuns de urgenţă în România. După numai o zi, patronul Universităţii Craiova a fost operat la Spitalul Municipal din Bucureşti.
Cătălin Cîrstoiu, medicul ortoped care este şi managerul spitalului, este cel care l-a operat pe Rotaru, iar intervenţia nu a avut parte de complicaţii.
Mihai Rotaru a fost operat
“Mihai Rotaru a fost operat astăzi de medicul Cătălin Cîrstoiu, la Spitalul Municipal. Totul a decurs bine, intervenția n-a fost una complicată”, a scris pe Instagram jurnalistul Emanuel Roşu.
View this post on Instagram
A post shared by Emanuel Rosu (@emanuelrosu.ro)
Dacă iniţial s-a scris despre Rotaru că și-ar fi fracturat clavicula, dar şi mai multe coaste, ulterior Gică Craioveanu a spus că omul de afaceri are o singură problemă la umăr.
“Accidentul nu s-a întâmplat acum, ci sâmbăta trecută. Știam din weekend-ul trecut, dar nu este în niciun caz ceva periculos, grav. S-a lovit la umăr și se face din țânțar armăsar.
Nu știu dacă s-a operat din cauza căzăturii, pentru că el oricum, fiindcă merge deseori la schi, mai ales la Courchevel, a mai avut probleme în zona aia. Nu e cazul să speriem lumea, că nu este grav deloc, Doamne, iartă-mă!”, a spus Gică Craioveanu.
- Revenire spectaculoasă a lui Bogdan Lobonţ în Liga 1! Clubul cu care negociază
- Ce schimb de mesaje au avut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi, după scandalul de la CFR – U Cluj 3-2!
- Gabi Torje, stupefiat când a văzut imaginile cu fanii Argeşului înconjurându-l pe Radu Petrescu: “Nu e normal”
- Primarul Piteştiului, acuzaţii incredibile: “100% se fac jocuri cu arbitrii. Ştiu prea mult eu. Nu pot să tac”
- “Nu e greşeală omenească, e premeditat” Cea mai dură reacţie după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil!