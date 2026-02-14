Mihai Rotaru a fost operat la Bucureşti! Ultimele detalii despre patronul Craiovei - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Rotaru a fost operat la Bucureşti! Ultimele detalii despre patronul Craiovei

Dan Roșu Publicat: 14 februarie 2026, 8:17

Mihai Rotaru a fost operat la Bucureşti! Ultimele detalii despre patronul Craiovei

Mihai Rotaru, la o conferinţă de presă - Sport Pictures

Mihai Rotaru a suferit un accident la schi şi a ajuns de urgenţă în România. După numai o zi, patronul Universităţii Craiova a fost operat la Spitalul Municipal din Bucureşti.

Cătălin Cîrstoiu, medicul ortoped care este şi managerul spitalului, este cel care l-a operat pe Rotaru, iar intervenţia nu a avut parte de complicaţii.

Mihai Rotaru a fost operat

“Mihai Rotaru a fost operat astăzi de medicul Cătălin Cîrstoiu, la Spitalul Municipal. Totul a decurs bine, intervenția n-a fost una complicată”, a scris pe Instagram jurnalistul Emanuel Roşu.

 
Dacă iniţial s-a scris despre Rotaru că și-ar fi fracturat clavicula, dar şi mai multe coaste, ulterior Gică Craioveanu a spus că omul de afaceri are o singură problemă la umăr.

“Accidentul nu s-a întâmplat acum, ci sâmbăta trecută. Știam din weekend-ul trecut, dar nu este în niciun caz ceva periculos, grav. S-a lovit la umăr și se face din țânțar armăsar.

Nu știu dacă s-a operat din cauza căzăturii, pentru că el oricum, fiindcă merge deseori la schi, mai ales la Courchevel, a mai avut probleme în zona aia. Nu e cazul să speriem lumea, că nu este grav deloc, Doamne, iartă-mă!”, a spus Gică Craioveanu.

