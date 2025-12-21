FCSB - Rapid LIVE TEXT (20:00). Derby „încins” pe Arena Națională. Echipele probabile - Antena Sport

FCSB și Rapid București se întâlnesc pe Arena Națională în cel mai tare al finalului de an în Liga 1. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Duelul din cadrul etapei cu numărul 21 are o importanță mare pentru campioana României, care trebuie să recupereze teren în lupta pentru play-off, după victoriile celor de la Oțelul și UTA.
FCSB – Rapid LIVE TEXT (20:00)
FCSB și Rapid dau ora exactă în ultima etapă din anul 2025. Disputa de pe Arena Națională va aduce în tribune peste 25.000 de spectatori, partida fiind mai mult decât un derby pentru campioana României.
Echipa antrenată de Elias Charalambous are nevoie de victorie în fața liderului, pentru a rămâne activă în cursa nebună pentru un loc de play-off, mai ales după ce Oțelul și UTA și-au câștigat meciurile.
Nici situația giuleștenilor nu este una simplă, având în vedere faptul că sunt deja două etape de când aceștia nu mai câștigă. Eșecul de pe teren propriu cu Oțelul a fost ca un duș rece pentru echipa lui Costel Gâlcă, care vrea să se revanșeze pentru acel joc modest.
Ce a spus Elias Charalambous înainte de meci
„Este ultimul meci, este un derby. Am senzaţia că suntem într-o formă bună şi trebuie să o arătăm mâine, să câştigăm meciul. Este foarte important pentru noi să câştigăm acest tip de meciuri şi sper să câştigăm cele trei puncte. În astfel de meciuri nu există favorite. Sunt şanse 50-50. Nu contează poziţia în clasament.
Sper să ne facem fanii fericiţi înainte de Crăciun, dar pentru a face asta trebuie să ne focusăm 100% la acest derby. Suntem pregătiţi să-i facem fericiţi. Bîrligea a făcut tot posibilul să fie apt, este pregătit, da!”, a spus Charalambous la conferința de presă.
Costel Gâlcă a cerut transferuri la Rapid
„Îmi doresc jucători. Sper să putem aduce jucători în această iarnă pentru a ne bate pentru obiective. Mi-aș dori întăriri pe mai multe poziții. La mijloc aș vrea doi jucători și doi atacanți mi-aș dori. Poate și o extremă, sunt mai multe poziții.
Doar în centrul apărării cred că suntem acoperiți. George Pușcaș este un jucător foarte bun, însă salariul pe care îl cere este imposibil de oferit. Știu că nu este ușor să schimbi o echipă atât de repede. Ca să fim competitivi, avem nevoie de jucători. Vom vedea.
Nicolae Stanciu este un jucător valoros. Are nevoie să joace. Este foarte greu să vină în acest moment la Rapid. Chiar dacă va pleca de la Genoa, cred că o va face tot la o echipă din Italia”, a declarat tehnicianul Rapidului la conferință.
Echipele probabile:
- FCSB: Târnovanu – Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic – Șut, Olaru – Cisotti, Tănase, Toma – Bîrligea.
- Rapid: Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, Keita, Grameni – Dobre, Koljic, Petrila.
