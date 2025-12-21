FCSB - Rapid LIVE TEXT (20:00). Derby „încins” pe Arena Națională. Echipele probabile - Antena Sport

FCSB și Rapid București se întâlnesc pe Arena Națională în cel mai tare al finalului de an în Liga 1. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul din cadrul etapei cu numărul 21 are o importanță mare pentru campioana României, care trebuie să recupereze teren în lupta pentru play-off, după victoriile celor de la Oțelul și UTA.

FCSB – Rapid LIVE TEXT (20:00)

FCSB și Rapid dau ora exactă în ultima etapă din anul 2025. Disputa de pe Arena Națională va aduce în tribune peste 25.000 de spectatori, partida fiind mai mult decât un derby pentru campioana României.

Echipa antrenată de Elias Charalambous are nevoie de victorie în fața liderului, pentru a rămâne activă în cursa nebună pentru un loc de play-off, mai ales după ce Oțelul și UTA și-au câștigat meciurile.

Nici situația giuleștenilor nu este una simplă, având în vedere faptul că sunt deja două etape de când aceștia nu mai câștigă. Eșecul de pe teren propriu cu Oțelul a fost ca un duș rece pentru echipa lui Costel Gâlcă, care vrea să se revanșeze pentru acel joc modest.