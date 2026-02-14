Gabi Torje, stupefiat când a văzut imaginile cu fanii Argeşului înconjurându-l pe Radu Petrescu: "Nu e normal" - Antena Sport

Radu Petrescu (43 de ani) a avut un meci de coşmar pe stadionul Ilie Oană, la duelul dintre Petrolul şi FC Argeş. În minutul 86, la scorul de 1-1, centralul le-a anulat piteştenilor un gol perfect valabil.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Petrescu ar mai fi comis o altă eroare majoră atunci când le-a refuzat ploieştenilor o lovitură de la 11 metri, la un fault în careu asupra lui Gicu Grozav.

Gabi Torje, înmărmurit când a văzut imaginile cu Radu Petrescu înconjurat de fani: “Nu e normal aşa ceva”

După meci, fanii Argeşului au mers să îi ceară explicaţii lui Radu Petrescu, înjurându-l pe el şi pe colegii acestuia din brigadă.

“Ia, că poate ţi-e foame, bă! Ia, poate ţi-e foame”, i-a strigat un susţinător al Argeşului unuia dintre arbitri, arătând şi o bancnotă. “Uitaţi-vă ce aţi făcut… Puşcărie!”, a strigat un altul.

“CFR-ul, Steaua (n.r: FCSB-ul)”, au urlat fanii, sugerând că brigada de arbitri ar face jocul altor competitoare ale Argeşului din lupta pentru play-off.