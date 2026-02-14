Gabi Torje, stupefiat când a văzut imaginile cu fanii Argeşului înconjurându-l pe Radu Petrescu: "Nu e normal" - Antena Sport

Radu Petrescu (43 de ani) a avut un meci de coşmar pe stadionul Ilie Oană, la duelul dintre Petrolul şi FC Argeş. În minutul 86, la scorul de 1-1, centralul le-a anulat piteştenilor un gol perfect valabil.
Petrescu ar mai fi comis o altă eroare majoră atunci când le-a refuzat ploieştenilor o lovitură de la 11 metri, la un fault în careu asupra lui Gicu Grozav.
Gabi Torje, înmărmurit când a văzut imaginile cu Radu Petrescu înconjurat de fani: “Nu e normal aşa ceva”
După meci, fanii Argeşului au mers să îi ceară explicaţii lui Radu Petrescu, înjurându-l pe el şi pe colegii acestuia din brigadă.
“Ia, că poate ţi-e foame, bă! Ia, poate ţi-e foame”, i-a strigat un susţinător al Argeşului unuia dintre arbitri, arătând şi o bancnotă. “Uitaţi-vă ce aţi făcut… Puşcărie!”, a strigat un altul.
“CFR-ul, Steaua (n.r: FCSB-ul)”, au urlat fanii, sugerând că brigada de arbitri ar face jocul altor competitoare ale Argeşului din lupta pentru play-off.
Fostul internaţional Gabi Torje (36 de ani) a privit uluit imaginile, întrebându-se de ce nu a existat cineva care să intervină. După ce au fost jigniţi şi înjuraţi de fani, arbitrii s-au urcat în maşini şi au plecat de la stadionul Ilie Oană.
“Nu mi se pare normal. Securitate, jandarmerie, poliție, trebuie să fie cineva. Nu e normal așa ceva”, a spus Gabi Torje pentru digisport.ro.
Preşedintele Argeşului, Dani Coman, a avut, probabil, cea mai dură reacţie de când se află în fotbal. Coman i-a acuzat pe Radu Petrescu şi brigada acestuia că i-ar fi “batjocorit” pe cei de la FC Argeş, a cerut pedepse exemplare în acest caz, l-a jignit pe central şi a comis un derapaj grav. Coman a spus că Radu Petrescu şi colegii lui din brigadă “merită să fie bătuţi şi călcaţi în picioare”!
Coman nu a reuşit să se calmeze nici mai apoi, oprind interviul lui Bettaieb şi trimiţându-l pe jucătorul său la vestiare. Blocat, Bettaieb a plecat spre vestiare fără să mai dea declaraţii.
