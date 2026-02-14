"Nu e greşeală omenească, e premeditat" Cea mai dură reacţie după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil! - Antena Sport

Închide meniul
Antena
“Nu e greşeală omenească, e premeditat” Cea mai dură reacţie după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil!

Bogdan Stănescu Publicat: 14 februarie 2026, 8:15

Radu Petrescu, în timpul meciului Petrolul - FC Argeş / Sport Pictures

Florin Prunea (57 de ani) a făcut acuzaţii grave la adresa arbitrului Radu Petrescu (43 de ani), care i-a anulat un gol perfect valabil Argeşului în meciul pierdut de echipa lui Bogdan Andone (51 de ani), pe terenul Petrolului.

Radu Petrescu ar mai fi comis şi alte erori de arbitraj, inclusiv un penalty neacordat pentru fault în careu asupra lui Gicu Grozav, dar eroarea de la scorul de 1-1 a fost de departe cea mai mare.

Florin Prunea, după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil: “Să-ți scoată mingea din poartă e cel mai grav lucru care se poate întâmpla”

“Să-ți scoată mingea din poartă, ăsta e cel mai grav lucru care se poate întâmpla. Nu e contact în careu, nu e ofsaid, e gol valabil.

Nu se duce după fază, despre ce vorbim? Nici nu e pe linia atacului. Nu e greșeală omenească. E premeditat. I s-a spus în cască că nu e fault (n.r.: la lovitura liberă din care Argeşul a marcat al doilea gol, care i-a fost anulat)”, a declarat Florin Prunea pentru digisport.ro.

Fostul arbitru Marius Avram susţine şi el teoria potrivit căreia Radu Petrescu ar fi acţionat în compensaţie atunci când le-a anulat golul piteştenilor, fiindcă ar fi fost informat din camera VAR că nu a fost fault la lovitura liberă din care Argeş a marcat. “Există alte metode (n.r: de a acţiona în compensaţie), nu să te compromiţi, să compromiţi arbitrajul”, a spus Marius Avram, pentru sursa citată.

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman, a “explodat” după golul valabil care i s-a anulat echipei sale. Coman a cerut o pedeapsă exemplară pentru Radu Petrescu şi brigada acestuia. Oficialul piteştenilor a întrecut limita, jignindu-l pe Petrescu şi chiar afirmând că arbitrii de la meciul Petrolul – FC Argeş 2-1 “merită bătuţi şi călcaţi în picioare”!

Coman nu s-a putut calma nici ulterior. Preşedintele Argeşului nu l-a lăsat pe Bettaieb să susţină interviul de după meci, trimiţându-l la vestiare. Blocat, jucătorul Argeşului a privit nedumerit “spectacolul” făcut de Coman şi a mers imediat la vestiare.

