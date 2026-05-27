Veşti excelente pentru Daniel Pancu: 6.000.000 de euro de la Dan Şucu pentru Rapid

Mihai Alecu Publicat: 27 mai 2026, 12:38

Investiţia lui Dan Şucu va fi inaugurată în sezonul viitor. Foto: Sport Pictures

Veste importantă pentru Rapid în perspectiva sezonului viitor, dată chiar de omul din conducerea echipei, Marius Bilaşco. Omul venit de la CFR Cluj spune că jucătorii giuleşteni vor beneficia din toamnă de cele mai bune condiţii de pregătire, asta pentru că baza pe care Dan Şucu o construieşte va fi gata.

Chiar dacă cei de la Rapid nu au avut rezultatele dorite şi au ratat din nou calificarea în cupele europene, există motive de optimism pentru viitor pentru fanii formaţii bucureştene.

Investiţia de 6.000.000 de euro făcut de Dan Şucu la Rapid va fi gata

Marius Bilaşco, directorul sportiv de la Rapid, venit de la CFR Cluj, spune că baza de pregătire de la Ştefăneştii de Jos, care se construieşte de ceva timp, va fi gata în luna septembrie. Investiţia de 6 milioane de euro, care e pe 3,5 hectare, urmează să le ofere jucătorilor cele mai bune condiţii pentru a performa la un nivel înalt.

”Ambiția lui (n.r. a lui Dan Șucu) este să reușească. Ce pot să vă spun concret este că în septembrie se va inaugura baza de pregătire cu acele facilități care vor fi la cel mai înalt nivel. Cu terenuri de antrenament foarte bune, cu stadion nou, cu suporteri, cu stabilitate cu o structură bine organizată. Așa trebuie să arate un club de fotbal. Acum rămâne partea fotbalistică, care e cea mai importantă, dar baza este asta”, a spus Marius Bilaşco pentru Digi Sport.

Dan Şucu a dezvăluit câţi bani a băgat de când este acţionar la Rapid

Într-un interviu acordat la începutul anului, Dan Şucu a vorbit despre eforturile financiare pe care le-a făcut din momentul în care a acceptat să devină investitor la Rapid. Omul de afaceri care este implicat şi la Genoa devăluit că în trupa din Giuleşti a băgat până acum 40 de milioane de euro.

„Cu totul, până acum am investit la Rapid 40 de milioane de euro. O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei. Rapid are nevoie în continuare de infuzia de capital a acționarilor. Bugetul de cheltuieli, cele curente, e de 12-12,5 milioane de euro”, declara Dan Şucu.

