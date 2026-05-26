“Am discutat deja cu Dan Şucu”. Daniel Pancu pregăteşte o schimbare radicală la Rapid: “Gata de luptă”

Viviana Moraru Publicat: 26 mai 2026, 13:49

Dan Șucu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Daniel Pancu pregăteşte o schimbare radicală la Rapid. Antrenorul s-a înţeles cu giuleştenii, urmând să fie prezentat oficial, în locul lui Costel Gâlcă, după ce se va despărţi de CFR Cluj.

Daniel Pancu a dezvăluit că a discutat deja cu Dan Şucu. Antrenorul a transmis că după a doua discuţie, a realizat că acţionarul majoritar al giuleştenilor “e gata de luptă” pentru noul sezon.

Daniel Pancu a mai dezvăluit şi ce schimbare radicală pregăteşte. Acesta îşi doreşte să renunţe la sistemul de 4-3-3, pe care Costel Gâlcă l-a folosit în sezonul recent încheiat.

Antrenorul a dezvăluit şi că principalul lucru care l-a atras la Rapid a fosz baza de pregătire, care se prezintă într-o stare excelentă.

“Mai am niște cerințe la Rapid, le-am spus conducătorilor despre ele și nu pot intra în amănunte, o să spun după aia (n.r. – după ce se finalizează discuțiile).

Chiar aseară mă gândeam la sistemul 3-4-2-1, pe care l-am jucat cu Mircea Lucescu la Beșiktaș. La Rapid am jucat 3-5-2, tot cu nea Mircea, cu Răzvan Lucescu 3-4-3. E luat în calcul, da.

Am discutat de două ori cu Dan Șucu. La început îl văzusem mai trist, supărat, abătut, dar a doua oară chiar era gata de luptă iar.

La Rapid, recunosc – ce m-a atras cel mai mult, de departe, e baza de pregătire. Pe primul loc. Ne-am antrenat cu CFR Cluj la baza Rapidului și am fost impresionat. Acum am văzut ce o să aibă din octombrie, toate condițiile“, a declarat Daniel Pancu, conform gsp.ro.

Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
