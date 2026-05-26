“Am discutat deja cu Dan Şucu”. Daniel Pancu pregăteşte o schimbare radicală la Rapid: “Gata de luptă”

Daniel Pancu pregăteşte o schimbare radicală la Rapid. Antrenorul s-a înţeles cu giuleştenii, urmând să fie prezentat oficial, în locul lui Costel Gâlcă, după ce se va despărţi de CFR Cluj.
Daniel Pancu a dezvăluit că a discutat deja cu Dan Şucu. Antrenorul a transmis că după a doua discuţie, a realizat că acţionarul majoritar al giuleştenilor “e gata de luptă” pentru noul sezon.
Daniel Pancu pregăteşte o schimbare radicală la Rapid
Daniel Pancu a mai dezvăluit şi ce schimbare radicală pregăteşte. Acesta îşi doreşte să renunţe la sistemul de 4-3-3, pe care Costel Gâlcă l-a folosit în sezonul recent încheiat.
Antrenorul a dezvăluit şi că principalul lucru care l-a atras la Rapid a fosz baza de pregătire, care se prezintă într-o stare excelentă.
“Mai am niște cerințe la Rapid, le-am spus conducătorilor despre ele și nu pot intra în amănunte, o să spun după aia (n.r. – după ce se finalizează discuțiile).
Chiar aseară mă gândeam la sistemul 3-4-2-1, pe care l-am jucat cu Mircea Lucescu la Beșiktaș. La Rapid am jucat 3-5-2, tot cu nea Mircea, cu Răzvan Lucescu 3-4-3. E luat în calcul, da.
Am discutat de două ori cu Dan Șucu. La început îl văzusem mai trist, supărat, abătut, dar a doua oară chiar era gata de luptă iar.
La Rapid, recunosc – ce m-a atras cel mai mult, de departe, e baza de pregătire. Pe primul loc. Ne-am antrenat cu CFR Cluj la baza Rapidului și am fost impresionat. Acum am văzut ce o să aibă din octombrie, toate condițiile“, a declarat Daniel Pancu, conform gsp.ro.
- Decizie de ultim moment luată de Dinamo după sold-out-ul cu FCSB
- Un titular de la FCSB, incert pentru barajul cu Dinamo. Cu ce problemă se confruntă: “Merită felicitat”
- Iuliu Mureșan îi atacă pe rapidiști: “Nu transferi spiritul de campion!”. Ce spune de Daniel Pancu
- Marius Şumudică anunţă dezastrul la Rapid: “Nu au şanse să prindă play-off-ul”. Sfat direct pentru Daniel Pancu
- Antrenorul campion de 5 ori în Liga 1, gata de o revenire de senzație: “Pentru performanță”