Lionel Scaloni, prima reacţie după accidentarea lui Lionel Messi! Veştile date de selecţionerul Argentinei

Alex Masgras Publicat: 27 mai 2026, 12:49

Lionel Scaloni, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, s-a arătat prudent, marţi, în ceea ce priveşte starea lui Lionel Messi înaintea Cupei Mondiale din 2026, spunând că „primele veşti nu sunt chiar atât de rele”.

„Urmăream meciul la terenul de antrenament”, a declarat antrenorul pentru DSports într-un interviu. „Am observat că a cerut să fie înlocuit, că nu se simţea bine. Veştile iniţiale nu sunt prea rele. Desigur, am fi preferat să nu i se fi întâmplat nimic. Acum, vom aştepta şi vom vedea cum evoluează starea lui. Mai presus de toate, îmi imaginez că vor face teste pentru a verifica ceea ce spun.”

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Lionel Scaloni, despre Lionel Messi: “Nu şi-a revenit complet”

„Evident, ne-ar fi plăcut să ajungă în formă maximă, dar nu este cazul nici pentru el, nici pentru majoritatea jucătorilor care au avut probleme”, a adăugat el. „Nu şi-au revenit chiar complet. Scopul nostru este să-i aducem înapoi la forma lor maximă.”

Duminică, Messi a cerut să fie înlocuit în timpul ultimului său meci din Major League Soccer (MLS) înainte de Cupa Mondială, după ce s-a ţinut de partea din spate a coapsei stângi.

Clubul său, Inter Miami, a anunţat luni că starul argentinian suferea de „suprasolicitare combinată cu oboseală musculară la nivelul ischiogambierului stâng” şi că „revenirea sa la activitatea fizică va depinde de evoluţia stării sale clinice şi funcţionale”.

Cupa Mondială din 2026, organizată în comun de Statele Unite, Canada şi Mexic, va începe pe 11 iunie şi se va desfăşura până pe 19 iulie.

Argentina, aflată în Grupa J alături de Algeria, Iordania şi Austria, îşi va apăra titlul câştigat în Qatar în 2022, începând cu 16 iunie. Dacă va fi inclus în lotul final care va fi anunţat de Scaloni, Messi va participa la a şasea Cupă Mondială, un record pe care l-ar împărţi, printre alţii, cu portughezul Cristiano Ronaldo.

Programul Argentinei la Cupa Mondială 2026

  • Argentina – Algeria (04:00, Grupa J, Kansas City Stadium, 17 iunie)
  • Argentina – Austria (20:00, Grupa J, Dallas Stadium, 22 iunie)
  • Iordania – Argentina (05:00, Grupa J, Dallas Stadium, 28 iunie)
