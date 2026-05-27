Lionel Scaloni, prima reacţie după accidentarea lui Lionel Messi! Veştile date de selecţionerul Argentinei

Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, s-a arătat prudent, marţi, în ceea ce priveşte starea lui Lionel Messi înaintea Cupei Mondiale din 2026, spunând că „primele veşti nu sunt chiar atât de rele”.

„Urmăream meciul la terenul de antrenament”, a declarat antrenorul pentru DSports într-un interviu. „Am observat că a cerut să fie înlocuit, că nu se simţea bine. Veştile iniţiale nu sunt prea rele. Desigur, am fi preferat să nu i se fi întâmplat nimic. Acum, vom aştepta şi vom vedea cum evoluează starea lui. Mai presus de toate, îmi imaginez că vor face teste pentru a verifica ceea ce spun.”

Lionel Scaloni, despre Lionel Messi: “Nu şi-a revenit complet”

„Evident, ne-ar fi plăcut să ajungă în formă maximă, dar nu este cazul nici pentru el, nici pentru majoritatea jucătorilor care au avut probleme”, a adăugat el. „Nu şi-au revenit chiar complet. Scopul nostru este să-i aducem înapoi la forma lor maximă.”

Duminică, Messi a cerut să fie înlocuit în timpul ultimului său meci din Major League Soccer (MLS) înainte de Cupa Mondială, după ce s-a ţinut de partea din spate a coapsei stângi.

Clubul său, Inter Miami, a anunţat luni că starul argentinian suferea de „suprasolicitare combinată cu oboseală musculară la nivelul ischiogambierului stâng” şi că „revenirea sa la activitatea fizică va depinde de evoluţia stării sale clinice şi funcţionale”.