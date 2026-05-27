Home | Fotbal | Fotbal extern | West Ham şi-a anunţat antrenorul pentru sezonul viitor după retrogradarea din Premier League

West Ham şi-a anunţat antrenorul pentru sezonul viitor după retrogradarea din Premier League

Mihai Alecu Publicat: 27 mai 2026, 13:01

Comentarii
West Ham şi-a anunţat antrenorul pentru sezonul viitor după retrogradarea din Premier League

Nuno Espirito Santo o va pregăti pe West Ham şi în liga secundă. Foto: Gettyimages

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Nuno Espirito Santo va rămâne antrenorul principal al echipei de fotbal West Ham United şi după retrogradarea din Premier League, în urma discuţiilor pozitive purtate cu şefii clubului în această săptămână, scrie DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Luni a avut loc o întâlnire, la o zi după victoria cu 3-0 asupra lui Leeds, care nu a fost suficientă pentru a împiedica retrogradarea în liga a doua (Championship), pentru a determina viitorul tehnicianului portughez. Iniţial, media anticipa plecarea lui Nuno.

Nuno Espirito Santo continuă la West Ham şi în liga secundă

”Ciocănarii” au înregistrat o revenire semnificativă între ianuarie şi aprilie, obţinând 22 de puncte din 13 meciuri pentru a ieşi din zona retrogradării, după ce păreau a fi îngropaţi în urma eşecului cu Nottingham Forest din 6 ianuarie. Cu toate acestea, trei înfrângeri în ultimele patru meciuri i-au permis lui Tottenham să se salveze în detrimentul lui West Ham.

”Am avut întâlniri cu antrenorul principal Nuno Espirito Santo la începutul acestei săptămâni şi suntem încântaţi să confirmăm că şi-a exprimat angajamentul continuu faţă de club – aşa cum trebuie să facem şi faţă de el. Nuno a spus foarte clar că este foarte motivat pentru provocarea de a readuce pe West Ham United în prima ligă. Acesta trebuie să fie obiectivul incontestabil pentru sezonul viitor”, se arată în comunicatul clubului londonez.

Tehnicianul portughez a promovat-o pe Wolverhampton cu 99 de puncte

Nuno are experienţă în Championship, pentru că în sezonul 2017/2018 a câştigat titlul şi promovarea cu Wolverhampton, după un parcurs în care a obţinut 99 de puncte.

Reclamă
Reclamă

”Deşi rezultatul final de duminică a fost unul dureros, Consiliul de administraţie crede că au existat semne mai ample de îmbunătăţire şi progres în ultimele luni şi dorim ca Nuno să continue şi să dezvolte acest progres”, se mai arată în comunicat.

West Ham retrogradase ultima oară din Premier League la finalul sezonului 2010/2011, dar a promovat imediat în următoarea campanie, notează Agerpres.

Compania de stat care şi-a pus în buget bonusuri de 6 milioane de euro doar pentru şefiCompania de stat care şi-a pus în buget bonusuri de 6 milioane de euro doar pentru şefi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o femeie leşinată în timpul unui live pe TikTok este agresată sexual de un urmăritor
Observator
Momentul în care o femeie leşinată în timpul unui live pe TikTok este agresată sexual de un urmăritor
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Fanatik.ro
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
14:45

Marea confesiune a lui Mihai Rotaru despre investiţiile de la Universitatea Craiova: “E real”
14:22

Victor Piţurcă, verdict neaşteptat înainte de Dinamo – FCSB: “Un mic avantaj”
13:45

S-a aflat totul: oferta uriaşă primită de Cosmin Olăroiu!
13:32

“Îl aștept la Universitatea Craiova!” Mihai Rotaru pregătește un transfer de la Rapid
13:27

Ciprian Deac a dezvăluit ce l-a deranjat cel mai tare la Daniel Pancu: “M-a durut”
13:04

Fotbalistul pe care Mihai Stoica îl vrea la FCSB: “Gigi Becali este cel care decide”
Vezi toate știrile
1 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 2 Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare 3 OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby 4 Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia 5 EXCLUSIVDecizia lui Florinel Coman în privinţa transferului la FCSB 6 Manchester City a semnat deja cu înlocuitorul lui Pep Guardiola! Fabrizio Romano dă vestea: “100% confirmat”
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total