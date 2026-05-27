West Ham şi-a anunţat antrenorul pentru sezonul viitor după retrogradarea din Premier League

Nuno Espirito Santo va rămâne antrenorul principal al echipei de fotbal West Ham United şi după retrogradarea din Premier League, în urma discuţiilor pozitive purtate cu şefii clubului în această săptămână, scrie DPA.

Luni a avut loc o întâlnire, la o zi după victoria cu 3-0 asupra lui Leeds, care nu a fost suficientă pentru a împiedica retrogradarea în liga a doua (Championship), pentru a determina viitorul tehnicianului portughez. Iniţial, media anticipa plecarea lui Nuno.

”Ciocănarii” au înregistrat o revenire semnificativă între ianuarie şi aprilie, obţinând 22 de puncte din 13 meciuri pentru a ieşi din zona retrogradării, după ce păreau a fi îngropaţi în urma eşecului cu Nottingham Forest din 6 ianuarie. Cu toate acestea, trei înfrângeri în ultimele patru meciuri i-au permis lui Tottenham să se salveze în detrimentul lui West Ham.

”Am avut întâlniri cu antrenorul principal Nuno Espirito Santo la începutul acestei săptămâni şi suntem încântaţi să confirmăm că şi-a exprimat angajamentul continuu faţă de club – aşa cum trebuie să facem şi faţă de el. Nuno a spus foarte clar că este foarte motivat pentru provocarea de a readuce pe West Ham United în prima ligă. Acesta trebuie să fie obiectivul incontestabil pentru sezonul viitor”, se arată în comunicatul clubului londonez.

Nuno are experienţă în Championship, pentru că în sezonul 2017/2018 a câştigat titlul şi promovarea cu Wolverhampton, după un parcurs în care a obţinut 99 de puncte.