Ciprian Deac a dezvăluit ce l-a deranjat cel mai tare la Daniel Pancu: “M-a durut”

Ciprian Deac, ajuns la 40 de ani, s-a retras din fotbal. La meciul cu FC Argeş, din ultima etapă a play-off-ului, Deac a îmbrăcat pentru ultima oară tricoul celor de la CFR Cluj şi a avut parte de o festivitate, prin care şi-a luat rămas bun de la fani.
Fostul fotbalist, care va rămâne în conducerea formaţiei din Gruia, a avut parte şi de un episod neplăcut în iarnă. Daniel Pancu a decis în acel moment să nu îl ia în cantonament pe Deac.
Ciprian Deac, rănit de Daniel Pancu: “Asta m-a deranjat cel mai tare”
Nu decizia l-a afectat pe Ciprian Deac, ci faptul că Daniel Pancu nu l-a chemat să îi comunice personal această decizie, preferând să îi lase pe cei din club să îi transmită lui Deac faptul că nu face parte din planurile antrenorului.
Acest lucru l-a rănit pe Deac, în condiţiile în care cei doi aveau o relaţie bună, fiind colegi la Rapid:
“Nu vreau să intru în anumite polemici. Ce a fost a trecut. Am avut doar acea problemă în iarnă. După ce echipa a plecat în cantonament, neavând o discuţie cu antrenorul, într-o seară l-am sunat şi l-am întrebat ce s-a întâmplat.
Nu eram deranjat de faptul că m-a lăsat acasă, mai tare eram deranjat de faptul că putea să vină să mă tragă deoparte, să mă cheme în birou şi să zică: «Ciprian, uită-te în ochii mei, nu vreau să te iau în cantonament din anumite motive».
Dar el nici nu mi-a transmis şi i-a lăsat pe cei de la club să-mi spună. Şi lucrul ăsta m-a durut, pentru că eu cu el am jucat, aveam o relaţie bună…
Lucrul ăsta m-a deranjat cel mai tare: că nu mi-a spus faţă în faţă. Am clarificat la telefon anumite lucruri. Nu-i port pică, ură, ne-am înţeles şi acum pe final foarte bine”, a declarat Ciprian Deac, la TVR Cluj, citat de primasport.ro.
