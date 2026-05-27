Ciprian Deac a dezvăluit ce l-a deranjat cel mai tare la Daniel Pancu: “M-a durut”

Ciprian Deac, ajuns la 40 de ani, s-a retras din fotbal. La meciul cu FC Argeş, din ultima etapă a play-off-ului, Deac a îmbrăcat pentru ultima oară tricoul celor de la CFR Cluj şi a avut parte de o festivitate, prin care şi-a luat rămas bun de la fani.

Fostul fotbalist, care va rămâne în conducerea formaţiei din Gruia, a avut parte şi de un episod neplăcut în iarnă. Daniel Pancu a decis în acel moment să nu îl ia în cantonament pe Deac.

Ciprian Deac, rănit de Daniel Pancu: “Asta m-a deranjat cel mai tare”

Nu decizia l-a afectat pe Ciprian Deac, ci faptul că Daniel Pancu nu l-a chemat să îi comunice personal această decizie, preferând să îi lase pe cei din club să îi transmită lui Deac faptul că nu face parte din planurile antrenorului.

Acest lucru l-a rănit pe Deac, în condiţiile în care cei doi aveau o relaţie bună, fiind colegi la Rapid:

“Nu vreau să intru în anumite polemici. Ce a fost a trecut. Am avut doar acea problemă în iarnă. După ce echipa a plecat în cantonament, neavând o discuţie cu antrenorul, într-o seară l-am sunat şi l-am întrebat ce s-a întâmplat.