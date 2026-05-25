Dan Șucu l-a dorit pe Dani Coman la Rapid! Cu ce antrenor urma să vină în Giulești

Dan Șucu a căutat variante pentru a reforma Rapid. Din informațiile Antena Sport, primul nume pe care a dorit să-l aducă in club a fost Dani Coman.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Discuțiile dintre cele două părți au avut loc în ultima perioadă. Dorința patronului ar fi fost ca Dani Coman să ocupe funcția de președinte și să numească antrenorul dorit.

Actualul președinte al celor de la FC Argeș și patronul Rapidului au discutat de câteva ori, dar in cele din urmă nu au ajuns la un acord.

Dan Şucu, negocieri intense cu Dani Coman

În aceste condiții, Dan Șucu a optat pentru varianta Daniel Pancu, antrenor, conducerea clubului urmând să rămână aceeași. Din câte se pare, Pancu urmează să semneze cu Rapid imediat după ce se va despărți oficial de CFR.

Din informațiile as.ro, Dani Coman urma să încerce să-l aducă antrenor pe Edi Iordănescu, cel care este dorit acum de CFR, în locul lui Pancu. Coman își dorea enorm să lucreze din nou cu Iordănescu, mai ales că cei doi au colaborat foarte bine la Astra.