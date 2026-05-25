Dan Șucu l-a dorit pe Dani Coman la Rapid! Cu ce antrenor urma să vină în Giulești

Dan Șucu a căutat variante pentru a reforma Rapid. Din informațiile Antena Sport, primul nume pe care a dorit să-l aducă in club a fost Dani Coman.
Discuțiile dintre cele două părți au avut loc în ultima perioadă. Dorința patronului ar fi fost ca Dani Coman să ocupe funcția de președinte și să numească antrenorul dorit.
Actualul președinte al celor de la FC Argeș și patronul Rapidului au discutat de câteva ori, dar in cele din urmă nu au ajuns la un acord.
Dan Şucu, negocieri intense cu Dani Coman
În aceste condiții, Dan Șucu a optat pentru varianta Daniel Pancu, antrenor, conducerea clubului urmând să rămână aceeași. Din câte se pare, Pancu urmează să semneze cu Rapid imediat după ce se va despărți oficial de CFR.
Din informațiile as.ro, Dani Coman urma să încerce să-l aducă antrenor pe Edi Iordănescu, cel care este dorit acum de CFR, în locul lui Pancu. Coman își dorea enorm să lucreze din nou cu Iordănescu, mai ales că cei doi au colaborat foarte bine la Astra.
Daniel Pancu taie în carne vie la Rapid
După ce negocierile cu Dani Coman au eşuat, giuleştenii s-au îndreptat către Daniel Pancu. Acesta va aduce o adevărată revoluţie în Giuleşti. lex Dobre se pare că nu va mai continua la Rapid, el fiind pus pe lista neagră de către Daniel Pancu.
Printre jucătorii care sunt aşteptaţi să nu facă parte din planurile antrenorului sunt şi Marian Aioani sau Denis Ciobotariu, notează Fanatik. De asemenea, 2 veterani, Elvir Koljic şi Jakub Hromada se află la final de contract şi nu li se vor mai prelungi înţelegerile actuale, astfel că lista cu jucători care nu mai au viitor în Giuleşti se măreşte la 5.
O plecare surpriză ar fi cea a lui Daniel Paraschiv, atacant transferat în iarnă de Rapid, de la Real Oviedo, sub formă de împrumut. Bucureştenii nu vor activa clauza de cumpărare şi astfel fotbalistul o să se întoarcă în Spania, la formaţia sa, care tocmai a retrogradat în liga secundă.
