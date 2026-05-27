Radu Constantin Publicat: 27 mai 2026, 13:04

Fotbalistul pe care Mihai Stoica îl vrea la FCSB: Gigi Becali este cel care decide

Gigi Becali şi Mihai Stoica, într-o conferinţă de presă susţinută la Palat - Hepta

Gigi Becali decide în săptămânile viitoare dacă Daniel Graovac (32 de ani) va mai continua la FCSB.

El devine liber de contract, iar Mihai Stoica își dorește ca acesta să semneze un alt angajament. Ultima decizie este la Gigi Becali.

“Graovac e la final de contract. Graovac, Ngezana, Baba Alhassan, Crețu, Chiricheș, Mihai Popescu, toți sunt la final de contract. Unora o să li se facă propuneri, altora nu. Eu sunt pentru Graovac, dar Gigi Becali este cel care decide. O să vedem”, a declarat MM Stoica.

Fotbalistul a dispărut însă din echipa FCSB-ului în ultima perioadă, iar Gigi Becali l-a criticat în termeni duri. În acest context, șansele ca el să continue sunt ca și nule.

”Nu-l văd nici fundaș dreapta, nici fundaș central. Hai să-ți spun un lucru. Am zis că am încredere maximă în MM, dar el are un subiectivism.

Dacă aduce el un jucător, îi găsește ceva: `Vai, ce bun e ăla`. Graovac nu este de noi. Ai înțeles? Am nevoie de jucători care să zbârnâie”, declara Becali despre Graovac la Digi Sport.

