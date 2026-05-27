Fotbalistul pe care Mihai Stoica îl vrea la FCSB: “Gigi Becali este cel care decide”

Gigi Becali decide în săptămânile viitoare dacă Daniel Graovac (32 de ani) va mai continua la FCSB.
El devine liber de contract, iar Mihai Stoica își dorește ca acesta să semneze un alt angajament. Ultima decizie este la Gigi Becali.
“Graovac e la final de contract. Graovac, Ngezana, Baba Alhassan, Crețu, Chiricheș, Mihai Popescu, toți sunt la final de contract. Unora o să li se facă propuneri, altora nu. Eu sunt pentru Graovac, dar Gigi Becali este cel care decide. O să vedem”, a declarat MM Stoica.
Fotbalistul a dispărut însă din echipa FCSB-ului în ultima perioadă, iar Gigi Becali l-a criticat în termeni duri. În acest context, șansele ca el să continue sunt ca și nule.
”Nu-l văd nici fundaș dreapta, nici fundaș central. Hai să-ți spun un lucru. Am zis că am încredere maximă în MM, dar el are un subiectivism.
Dacă aduce el un jucător, îi găsește ceva: `Vai, ce bun e ăla`. Graovac nu este de noi. Ai înțeles? Am nevoie de jucători care să zbârnâie”, declara Becali despre Graovac la Digi Sport.
- OUT de la Universitatea Craiova, după doar 36 de zile la club
- CFR Cluj și-a transferat portarul în Liga 1. Mutare surpriză
- Marea confesiune a lui Mihai Rotaru despre investiţiile de la Universitatea Craiova: “E real”
- Victor Piţurcă, verdict neaşteptat înainte de Dinamo – FCSB: “Un mic avantaj”
- “Îl aștept la Universitatea Craiova!” Mihai Rotaru pregătește un transfer de la Rapid