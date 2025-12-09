Alarmă la Real Madrid! Kylian Mbappe, incert înaintea meciului care îl poate demite pe Xabi Alonso - Antena Sport

Real Madrid a primit o lovitură astăzi în cadrul antrenamentului pe care premergător partidei cu Manchester City din Liga Campionilor. Kylian Mbappe, cel mai important om din echipa lui Xabi Alonso, nu s-a antrenat și este în pericol să rateze partida care poate decide soarta antrenorului de pe Santiago Bernabeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mbappe este de departe cel mai bun jucător al Realului din acest sezon, iar Xabi Alonso are mare nevoie de el la partida cu City din UCL, în contextul în care tehnicianul are deja infirmeria plină de jucători. Tehnicianul ar putea însă să fie nevoit să joace contra trupei lui Pep Guardiola fără atacantul care a înscris 25 de goluri în 21 de meciuri.

Mbappe, în pericol să nu joace cu Real Madrid

Potrivit celor de la marca.com, care au dat și vestea că Mbappe nu se antrenează, atacantul are problema respectivă cu degetul fracturat din duelul cu Celta Vigo, însă simte și un disconfort muscular în piciorul stâng. Momentan, staff-ul nu a luat vreo decizie în privința sa, iar totul va depinde de cum se simte francezul cu câteva ore înainte de meci.

Surse din cadrul clubului au transmis jurnaliștilor spanioli că dacă Mbappe va juca, “va fi extrem de limitat”, astfel că Xabi Alonso în mod cert nu va avea la dispoziție un atacant 100% apt. În cazul în care va rata duelul de pe Etihad, jucătorul de 26 de ani se va alătura listei de absenți ai Realului: Carvajal, Trent, Huijsen, Militao, Alaba, Mendy și Camavinga.

🚨 CONFIRMED: Kylian Mbappé is a doubt against Manchester City tomorrow.

— @marca pic.twitter.com/ffA9QoMVax

— Madrid Universal (@MadridUniversal) December 9, 2025