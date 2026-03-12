“Impostorii lui Manchester City au fost distruşi de Valverde şi Real Madrid”. Presa din Anglia a făcut-o praf pe City

Presa engleză a lăudat, joi, Real Madrid şi pe uruguayanul Federico Valverde, eroul meciului cu Manchester City, numindu-i pe titularii lui Pep Guardiola prezenţi pe Santiago Bernabeu drept “impostori”, informează EFE.

“Impostorii lui Manchester City au fost distruşi de Valverde şi Real Madrid”

“Impostorii lui Manchester City au fost distruşi de Valverde şi Real Madrid”, titra joi Daily Mail, care subliniază că Pep Guardiola se confruntă cu o sarcină practic imposibilă de a întoarce rezultatul final de pe stadionul Etihad săptămâna viitoare.

Criticile la adresa lui City se concentrează pe atitudinea echipei şi pe schimbările făcute de Guardiola, care a decis să-l pună pe Nico O’Reilly pe postul de fundaş lateral, pe Kusanov pe postul de fundaş stânga pentru a-l opri pe Vinicius Junior şi pe Savinho în echipa de start, în ciuda inactivităţii sale din ultimele două luni.

Ziarul The Guardian evidenţiază prestaţia lui Federico Valverde, afirmând că uruguayanul şi-a asigurat locul în istoria clubului cu hat-trick-ul său “nemuritor” din prima repriză. Cu toate acestea, lasă deschisă posibilitatea unei reveniri a lui Manchester City din cauza penalty-ului ratat de Vinícius Junior.

“Dacă Vinicius Junior ar fi marcat lovitura de pedeapsă în repriza a doua, Real Madrid ar fi putut sărbători calificarea, dar dacă City marchează repede marţi, cine ştie?”, a adăugat The Guardian.