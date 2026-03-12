“Ăsta e probabil ultimul sezon”. O legendă a lui Liverpool crede că Guardiola e la “ultimul dans” la Man. City

Real Madrid a învins-o fără drept de apel pe Manchester City în manșa tur a optimilor din Liga Campionilor, iar după meci Jamie Carragher a făcut o afirmație care a stârnit cu siguranță intrigă între fanii fotbalului. Fostul fundaș de pe Anfield consideră că Pep Guardiola se află la ultimul său sezon alături de “cetățeni”, iar bilanțul său în cupele europene nu este unul pe măsura numelui său.

Manchester City a suferit un eșec drastic contra lui Real Madrid pe Bernabeu în primul meci din optimile UCL, scorul de 3-0 fiind stabilit de hat-trick-ul lui Fede Valverde. Tabela putea arăta chiar 4-0, însă Vinicius a ratat o lovitură de la 11 metri, însă cu toate acestea, calificarea ibericilor pare să fie asigurată în proporție de 90%.

Jamie Carragher crede că Pep e la “ultimul dans” alături de City

Aflat pe Etihad Stadium din 2016, Pep Guardiola a făcut de-a lungul acestui sezon mai multe declarații prin care a dat de înțeles că mandatul său la City se apropie de final. Totuși, catalanul nu a menționat clar că această stagiune ar fi “cântecul de lebădă”, deși Jamie Carragher este de această părere.

“Ăsta e probabil ultimul sezon al lui Guardiola la Manchester City și îi va fi dificil să întoarcă «dubla». De câți ani e aici? Nouă sau zece? Un singur trofeu Champions League, cred că e dezamăgitor“, a spus fostul fundaș din studioul CBS, potrivit mundodeportivo.com.

În plus, Carragher a analizat și parcursul echipei engleze cu Guardiola la cârma și nu înțelege anumite eșecuri ale “cetățenilor” din Champions League.