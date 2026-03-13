OUT pentru returul cu Manchester City! Lovitură pentru Real Madrid

Real Madrid este cu un pas în sferturile UEFA Champions League, după succesul categoric obținut în fața celor de la Manchester City, scor 3-0. Gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa va avea doar de apărat un avantaj de trei goluri, dar tehnicianul are și absențe pentru partida retur.

Ferland Mendy a suferit o accidentare musculară la jocul de pe ”Bernabeu” și va fi indisponibil pentru meciul programat pe data de 17 martie, de la ora 22:00.

Real Madrid, fără Ferland Mendy la returul cu Manchester City

Real Madrid se va deplasa săptâmâna viitoare în Anglia, pentru returul contra celor de la Manchester City, din optimile UEFA Champions League.

După ce s-a impus cu scorul de 3-0 în partida tur, gruparea madrilenă este cu un pas mai aproape de faza sferturilor. Până la ora meciului, Alvaro Arbeloa a primit însă vești proaste din partea staff-ului medical.

Ferland Mendy a suferit o accidentare musculară și va fi indisponibil pentru jocul de pe Etihad Stadium, dar și pentru cel cu Elche, din campionat. Mai mult decât atât, el ar putea absenta și de la meciul cu Atletico Madrid, programat pe 22 martie.