Primă „extraterestră” pe care jucătorii de la Galatasaray o au promisă dacă elimină Liverpool

Galatasaray a făcut săptămâna aceasta un pas important către calificarea în sferturile UEFA Champions League. Campioana Turciei s-a impus cu scorul de 1-0 în fața celor de la Liverpool și ar putea obține un rezultat istoric dacă va pleca neînvinsă de pe Anfield.

Mai mult decât atât, gruparea „Cimbom” va încasa o sumă uriașă dacă va accede în faza următoare a competiției, iar 40% din aceasta va fi împărțită jucătorilor.

Jucătorii Galatei, primă uriașă dacă elimină Liverpool din Champions League

Galatasaray are parte de un sezon incredibil în UEFA Champions League, iar gruparea turcă este pe punctul de a elimina un colos din drumul spre faza sferturilor de finală.

Campioana din „Țara Semilunii” a învins Liverpool pe teren propriu, scor 1-0, iar o calificare în faza sferturilor ar aduce în conturile clubului aproximativ 12,5 milioane de euro.

Potrivit presei din Turcia, 40% din acești bani vor ajunge direct la jucători. Victor Osimhen și coechipierii săi vor împărți cinci milioane de euro dacă vor produce surpriza și vor elimina formația antrenată de Arne Slot din Ligă.