Presiune uriașă pentru Xabi Alonso! „Dacă Real Madrid pierde, va pleca” - Antena Sport

Real Madrid este un butoi cu pulbere, după ce gruparea antrenată de Xabi Alonso a suferit un eșec pe teren propriu duminică, în fața celor de la Celta Vigo. Ionuț Radu a închis poarta oaspeților în duelul de pe ”Bernabeu” și a fost cel mai bun jucător de pe teren.

Pentru spanioli, urmează un alt joc pe teren propriu, de această dată în UEFA Champions League, acolo unde adversară le va fi Manchester City. Presa iberică scrie că ar putea fi ultimul meci pentru tehnicianul care l-a înlocuit în vară pe Carlo Ancelotti.

Xabi Alonso, OUT de la Real Madrid? Presa din Spania a făcut anunțul

Xabi Alonso nu are parte de un mandat deloc ușor pe banca Realului, după ce vicecampioana Spaniei a pierdut pe teren propriu în La Liga, în compania celor de la Celta Vigo.

Problemele din vestiar, problemele de lot și lipsa de rezultate i-a determinat pe cei din conducerea „los blancos” să ia o decizie clară în privința viitorului său.

Concret, MARCA a anunțat că în cazul în care Real Madrid va pierde miercuri cu Manchester City, Xabi Alonso va fi demis. Gruparea madrilenă are patru victorii și o înfrângere în actuala ediție de Liga Campionilor și se află pe locul 5 înaintea duelului contra „cetățenilor”.