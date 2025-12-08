Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Presiune uriașă pentru Xabi Alonso! „Dacă Real Madrid pierde, va pleca” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Presiune uriașă pentru Xabi Alonso! „Dacă Real Madrid pierde, va pleca”

Presiune uriașă pentru Xabi Alonso! „Dacă Real Madrid pierde, va pleca”

Daniel Işvanca Publicat: 8 decembrie 2025, 16:58

Comentarii
Presiune uriașă pentru Xabi Alonso! Dacă Real Madrid pierde, va pleca”

Xabi Alonso / Profimedia

Real Madrid este un butoi cu pulbere, după ce gruparea antrenată de Xabi Alonso a suferit un eșec pe teren propriu duminică, în fața celor de la Celta Vigo. Ionuț Radu a închis poarta oaspeților în duelul de pe ”Bernabeu” și a fost cel mai bun jucător de pe teren.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru spanioli, urmează un alt joc pe teren propriu, de această dată în UEFA Champions League, acolo unde adversară le va fi Manchester City. Presa iberică scrie că ar putea fi ultimul meci pentru tehnicianul care l-a înlocuit în vară pe Carlo Ancelotti.

Xabi Alonso, OUT de la Real Madrid? Presa din Spania a făcut anunțul

Xabi Alonso nu are parte de un mandat deloc ușor pe banca Realului, după ce vicecampioana Spaniei a pierdut pe teren propriu în La Liga, în compania celor de la Celta Vigo.

Problemele din vestiar, problemele de lot și lipsa de rezultate i-a determinat pe cei din conducerea „los blancos” să ia o decizie clară în privința viitorului său.

Concret, MARCA a anunțat că în cazul în care Real Madrid va pierde miercuri cu Manchester City, Xabi Alonso va fi demis. Gruparea madrilenă are patru victorii și o înfrângere în actuala ediție de Liga Campionilor și se află pe locul 5 înaintea duelului contra „cetățenilor”.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Observator
Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Top 10 povești surprinzătoare cu Ciprian Ciucu: socrul său e instalator, Bolojan l-a învățat cum să nu ia șpagă și seamănă perfect cu Mauricio Pochettino
Fanatik.ro
Top 10 povești surprinzătoare cu Ciprian Ciucu: socrul său e instalator, Bolojan l-a învățat cum să nu ia șpagă și seamănă perfect cu Mauricio Pochettino
19:11
Dumitru Dragomir a spus cine ar trebui să câștige titlul în Liga 1. Ce a spus despre play-off
18:45
Gigi Becali a dat verdictul! Cum a descris anul 2025 pentru FCSB: “Totul se rezumă la bani”
18:40
Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea”
18:05
Miraculos! Au câștigat Cupa direct din liga a doua și au terminat sezonul fără eșec: „Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat”
17:52
Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului
17:46
Ştefan Baiaram a dezvăluit marea calitate a lui Filipe Coelho: “Are metodele lui”. Ce a spus despre Mirel Rădoi
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 4 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 5 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 6 Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte