Șansa minusculă pe care o avea hat-trick-ul lui Valverde. E la fel de probabil să vezi aurora boreală din Spania

Fede Valverde a fost un erou improbabil pentru Real Madrid în manșa tur a optimilor de finală Champions League, unde “galacticii” s-au impus cu 3-0 grație a trei goluri marcate de uruguayan. Recent, jurnaliștii de la Marca au venit cu o statistică incredibilă potrivit căreia existau șanse de doar 0,2% ca hat-trick-ul sud-americanului să se producă.

Manchester City a suferit un eșec drastic contra lui Real Madrid pe Bernabeu în primul meci din optimile UCL, scorul de 3-0 fiind stabilit de hat-trick-ul lui Fede Valverde. Tabela putea arăta chiar 4-0, însă Vinicius a ratat o lovitură de la 11 metri, însă cu toate acestea, calificarea ibericilor pare să fie asigurată în proporție de 90%.

Statistica uluitoare din spatele hat-trick-ului lui Valverde

Victoria fabuloasă a echipei lui Arbeloa nu ar fi putut exista însă fără “sclipirile” lui Valverde, care a fost one-man show pe Bernabeu. Potrivit marca.com, nici măcar un om de pe o platformă de pariuri nu și-a pus banii pe un posibil hat-trick al uruguayanului.

Jurnaliștii au mers mai departe și au analizat care erau șansele ca Valverde să reușească un hat-trick, iar probabilitatea era de 0,2%, ceea ce înseamnă că așa ceva se putea întâmpla o dată la 500 de partide. Ulterior, ibericii au analizat ce fenomene erau mai probabile decât ce a reușit sud-americanul, iar câteva exemple ar fi următoarele: o persoană să se nască pe 29 februarie (0,27% probabilitate) sau cineva să găsească un trifoi cu patru foi (0,25%).

Evenimente care se apropie de cifra probabilității hat-trick-ului lui Valverde ar fi următoarele, tot conform celor de la Marca: să vezi aurora boreală din nordul Spaniei sau un cutremur cu o magnitudine mare să lovească Madridul.