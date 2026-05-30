Kai Havertz, borne fabuloase după ce a marcat în finala Champions League, PSG – Arsenal. Reușită uriașă la Budapesta

Kai Havertz (26 de ani) a atins borne fabuloase, după ce a marcat în finala Champions League dintre PSG și Arsenal. Mijlocașul german al „tunarilor” a deschis scorul pe „Puskas Arena”, din Budapesta, în minutul 6.
Balonul a ajuns la Kai Havertz după o respingere a lui Leandro Trossard, la șutul lui Marquinhos. După o cursă excelentă în banda stângă, germanul a intrat în careul lui PSG și l-a învins pe pe Safonov cu un șu puternic, dintr-un unghi dificil.
Kai Havertz a devenit primul jucător care înscrie pentru două echipe diferite din Anglia, în finala Champions League. El a punctat și pentru Chelsea, în ultimul act al competiției europene din 2021, câștigat cu Manchester City, scor 1-0.
Totodată, Kai Havertz a devenit doar al treilea jucător din istorie care reușește să marcheze pentru două echipe diferite, în finala Champions League, notează statisticienii de la Opta. Cristiano Ronaldo, pentru Manchester United și Real Madrid, și Mario Mandzukic, pentru Juventus și Bayern, sunt ceilalți doi care au mai reușit asta.
De asemenea, golul lui Kai Havertz din finala cu PSG este al doilea cel mai rapid marcat într-un ultim act din Champions League. Mohamed Salah deține recordul la acest capitol cu reușita sa din finala Liverpool – Tottenham, din 2019, câștigată de „cormorani” cu 1-0.
Kai Havertz a avut un sezon de vis în Champions League cu Arsenal. Germanul a reușit să marcheze în total patru goluri, în cele șase meciuri disputate pentru „tunari”.
- 50 de milioane de euro este cota lui Kai Havertz
- 75 de milioane de euro a plătit Arsenal către Chelsea, în 2023, pentru transferul lui Kai Havertz
Finală „de foc” la Budapesta între PSG și Arsenal
Fanii celor două echipe au umplut arena din capitala Ungariei. Dacă PSG caută să cucerească a doua Ligă a Campionilor pentru al doilea an la rând, “tunarii” sunt în căutarea primului trofeu în această competiţie.
Cu un sfert de oră înainte de fluierul de start al partidei, atmosfera a fost întreţinută de formaţia americană The Killers, după care şi-au făcut apariţia pe teren cele două echipe.
Peluzele arenei din Budapesta erau în culorile celor două echipe înaintea meciului. Pe un fundal alb-roşu, fanii lui Arsenal au afişat un banner uriaş pe care scria “North London Forever”, în timp ce în partea cealaltă, pe un fundaş roş-albastru şi cu puţin alb, trofeul Champions League era ţinut în braţe de un fan parizian, alături de mesajul: “Un oraş întreg veghează”.
Echipele de start în PSG – Arsenal, finala Champions League
- PSG (4-3-3): Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Rezerve: Chevalier, R. Marin, Barcola, Beraldo, D. Fernandez, L. Hernandez, Lee Kang-In, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyi, Zaire-Emery.
Antrenor: Luis Enrique
- Arsenal (4-3-3): Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie – Odegaard, Rice, Lewis-Skelly – Saka, Havertz, Trossard. Rezerve: Kepa, Calafiori, Dowman, Eze, Gabriel Jesus, Gyokeres, Madueke, Martinelli, Merino, Norgaard, Timber, Zubimendi.
Antrenor: Mikel Arteta
