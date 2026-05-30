Kai Havertz, borne fabuloase după ce a marcat în finala Champions League, PSG – Arsenal. Reușită uriașă la Budapesta

Kai Havertz (26 de ani) a atins borne fabuloase, după ce a marcat în finala Champions League dintre PSG și Arsenal. Mijlocașul german al „tunarilor” a deschis scorul pe „Puskas Arena”, din Budapesta, în minutul 6.

Balonul a ajuns la Kai Havertz după o respingere a lui Leandro Trossard, la șutul lui Marquinhos. După o cursă excelentă în banda stângă, germanul a intrat în careul lui PSG și l-a învins pe pe Safonov cu un șu puternic, dintr-un unghi dificil.

Kai Havertz a devenit primul jucător care înscrie pentru două echipe diferite din Anglia, în finala Champions League. El a punctat și pentru Chelsea, în ultimul act al competiției europene din 2021, câștigat cu Manchester City, scor 1-0.

Totodată, Kai Havertz a devenit doar al treilea jucător din istorie care reușește să marcheze pentru două echipe diferite, în finala Champions League, notează statisticienii de la Opta. Cristiano Ronaldo, pentru Manchester United și Real Madrid, și Mario Mandzukic, pentru Juventus și Bayern, sunt ceilalți doi care au mai reușit asta.

