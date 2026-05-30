Home | Fotbal | Liga Campionilor | Atmosferă superbă la finala Champions League! Fanii lui PSG şi Arsenal au umplut stadionul din Budapesta
Foto

Atmosferă superbă la finala Champions League! Fanii lui PSG şi Arsenal au umplut stadionul din Budapesta

Alex Masgras Publicat: 30 mai 2026, 19:14

Comentarii
Atmosferă superbă la finala Champions League! Fanii lui PSG şi Arsenal au umplut stadionul din Budapesta
galerie foto Galerie (5)

PSG - Arsenal / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

PSG şi Arsenal se întâlnesc în finala UEFA Champions League din 2026. Ultimul act al acestui sezon are loc la Budapesta, pe Puskas Arena, stadion de peste 67.000 de locuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fanii celor două echipe au umplut arena din capitala Ungariei. Dacă PSG caută să cucerească a doua Ligă a Campionilor pentru al doilea an la rând, “tunarii” sunt în căutarea primului trofeu în această competiţie.

Atmosferă superbă la PSG – Arsenal, finala Champions League

Cu un sfert de oră înainte de fluierul de start al partidei, atmosfera a fost întreţinută de formaţia americană The Killers, după care şi-au făcut apariţia pe teren cele două echipe.

Peluzele arenei din Budapesta erau în culorile celor două echipe înaintea meciului. Pe un fundal alb-roşu, fanii lui Arsenal au afişat un banner uriaş pe care scria “North London Forever”, în timp ce în partea cealaltă, pe un fundaş roş-albastru şi cu puţin alb, trofeul Champions League era ţinut în braţe de un fan parizian, alături de mesajul: “Un oraş întreg veghează”.

Echipele de start în PSG – Arsenal, finala Champions League

Reclamă
Reclamă
  • PSG (4-3-3): Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Rezerve: Chevalier, R. Marin, Barcola, Beraldo, D. Fernandez, L. Hernandez, Lee Kang-In, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyi, Zaire-Emery.
    Antrenor: Luis Enrique
  • Arsenal (4-3-3): Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie – Odegaard, Rice, Lewis-Skelly – Saka, Havertz, Trossard. Rezerve: Kepa, Calafiori, Dowman, Eze, Gabriel Jesus, Gyokeres, Madueke, Martinelli, Merino, Norgaard, Timber, Zubimendi.
    Antrenor: Mikel Arteta
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul crimei de groază din Bacău. Micuțul de 5 ani i-a dat apă mamei, sperând că așa o salvează
Observator
Filmul crimei de groază din Bacău. Micuțul de 5 ani i-a dat apă mamei, sperând că așa o salvează
Top 10 țări din care provin echipele care au câștigat Champions League și Cupa Campionilor Europeni. Primul loc nu e o surpriză
Fanatik.ro
Top 10 țări din care provin echipele care au câștigat Champions League și Cupa Campionilor Europeni. Primul loc nu e o surpriză
19:58

VideoJurnal Antena Sport | Pancu și farmecul vieții
19:56

VideoJurnal Antena Sport | Tot Hagi îi face mari
19:54

VideoJurnal Antena Sport | Zeița de la Cotroceni
19:52

LIVE TEXTPSG – Arsenal 0-1, în finala Champions League. Campioana Angliei, în avantaj la pauză
19:51

VideoJurnal Antena Sport | FCSB petrece cu foc
19:28

Kai Havertz, borne fabuloase după ce a marcat în finala Champions League, PSG – Arsenal. Reușită uriașă la Budapesta
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în Conference League: “A dovedit că e fotbalist” 3 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 4 Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2026 5 Gigi Becali a anunţat jucătorii care pleacă de la FCSB: “La revedere!” Primul fotbalist care a semnat 6 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii
Citește și