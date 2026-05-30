Atmosferă superbă la finala Champions League! Fanii lui PSG şi Arsenal au umplut stadionul din Budapesta

PSG şi Arsenal se întâlnesc în finala UEFA Champions League din 2026. Ultimul act al acestui sezon are loc la Budapesta, pe Puskas Arena, stadion de peste 67.000 de locuri.

Fanii celor două echipe au umplut arena din capitala Ungariei. Dacă PSG caută să cucerească a doua Ligă a Campionilor pentru al doilea an la rând, “tunarii” sunt în căutarea primului trofeu în această competiţie.

Atmosferă superbă la PSG – Arsenal, finala Champions League

Cu un sfert de oră înainte de fluierul de start al partidei, atmosfera a fost întreţinută de formaţia americană The Killers, după care şi-au făcut apariţia pe teren cele două echipe.

Peluzele arenei din Budapesta erau în culorile celor două echipe înaintea meciului. Pe un fundal alb-roşu, fanii lui Arsenal au afişat un banner uriaş pe care scria “North London Forever”, în timp ce în partea cealaltă, pe un fundaş roş-albastru şi cu puţin alb, trofeul Champions League era ţinut în braţe de un fan parizian, alături de mesajul: “Un oraş întreg veghează”.

