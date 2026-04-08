Fanii Barcelonei i-au cerut penalty lui Istvan Kovacs după o fază cum rar vezi! Ce s-a întâmplat

Istvan Kovacs, la un meci de Champions League

O fază cum rar vezi s-a întâmplat în minutul 54 al meciului Barcelona – Atletico Madrid, arbitrat de Istvan Kovacs. Portarul lui Atletico, Musso, i-a pasat în careu lui Marc Pubill, iar acesta a oprit mingea cu mâna şi a repus el balonul din colţul careului mic. Fanii Barcelonei au cerut henţ şi lovitură de la 11 metri.

Fanii catalani au pus o presiune uriaşă pe arbitrul român, care nu a dictat însă penalty. Kovacs a decis că repunerea balonului de către Pubill a fost corectă, iar jocul a continuat.

Fanii Barcelonei i-au cerut penalty lui Istvan Kovacs după o fază rară!

Istvan Kovacs a fost implicat într-o altă fază care a generat discuţii în finalul primei reprize a meciului de pe Camp Nou. Cubarsi l-a faultat din postură de ultim apărător pe Giuliano Simeone, iar Kovacs i-a arătat, iniţial, numai cartonaşul galben fundaşului Barcelonei. Antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, a izbucnit după decizia lui Istvan Kovacs.

Kovacs a fost chemat la VAR, a revăzut faza pe monitor şi a întors decizia, arătându-i cartonaşul roşu fundaşului Barcelonei.

Din lovitura liberă dictată de Kovacs la faultul lui Cubarsi, care a fost eliminat, Julian Alvarez a deschis scorul. Atacantul lui Atletico a avut o execuţie superbă, la care Garcia nu a putut avea replică.