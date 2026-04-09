Verdictul specialistului, după ce Istvan Kovacs a fost chemat la VAR şi a întors decizia în Barcelona – Atletico

Istvan Kovacs îi arată roşu lui Cubarsi după ce a văzut faza pe monitorul VAR / Profimedia Images

Istvan Kovacs (41 de ani) i-a arătat, iniţial, cartonaşul galben lui Pau Cubarsi (19 ani), după ce fundaşul Barcelonei l-a faultat din postură de ultim apărător pe Giuliano Simeone (23 de ani). Chemat la VAR, Istvan Kovacs, a decis să îl elimine pe Pau Cubarsi.

Fostul arbitru spaniol Alfonso Perez Burrul (60 de ani) a concluzionat că decizia finală a lui Istvan Kovacs a fost cea corectă.

Verdictul specialistului după ce Istvan Kovacs şi-a întors decizia în urma consultării VAR

„Decizie corectă, deoarece îl doboară pe Giuliano fiind ultimul apărător. Dacă fluieri faultul, trebuie să elimini jucătorul”, a spus Burull, citat de Marca. Burull a arbitrat în La Liga, iar în prezent e expert în arbitraj pentru publicaţia spaniolă citată.

Atletico Madrid a învins-o cu 2-0 pe Barcelona în manşa tur a sferturilor de finală din Liga Campionilor. Julian Alvarez a deschis scorul în minutul 45, din lovitura liberă dictată de Kovacs chiar la faza eliminării lui Cubarsi. Alvarez a plasat excelent balonul din lovitură liberă, iar Garcia nu a avut nicio şansă să intervină.

În minutul 54 a avut loc o altă fază controversată. Portarul lui Atletico, Musso, i-a pasat în careu lui Marc Pubill, iar acesta a oprit mingea cu mâna şi a repus el balonul din colţul careului mic. Fanii Barcelonei au cerut henţ şi lovitură de la 11 metri. Fanii catalani au pus o presiune uriaşă pe arbitrul român, care nu a dictat însă penalty. Kovacs a decis că repunerea balonului de către Pubill a fost corectă, iar jocul a continuat.